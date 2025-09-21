وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

انتهت مباراة كولومبوس كرو الأمريكي مع نظيره تورونتو بالتعادل الإيجابي 1/1 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، على ملعب لوور دوت كوم فيلد ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

مباراة كولومبوس كرو وتورونتو في الدوري الأمريكي

أحرز وسام أبو علي هدف كولومبوس في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعرض للإصابة ويتم استبداله في الدقيقة 32.

بينما سجل ريتشي لاريا هدف تورونتو في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

THREE STRAIGHT GAMES WITH A GOAL FOR WES 👉🕘 pic.twitter.com/OFvKQSxk5a September 20, 2025

وسام أبو علي يقود تشكيل كولومبوس كرو أمام تورونتو

وتألق وسام أبو علي مع كولومبوس الأمريكي منذ بداية مشواره مع الفريق، حيث سجل 3 أهداف بقميص النادي الأمريكي حتى الآن.

