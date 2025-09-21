الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

انتهت مباراة كولومبوس كرو الأمريكي مع نظيره تورونتو بالتعادل الإيجابي 1/1 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، على ملعب لوور دوت كوم فيلد ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

 

مباراة كولومبوس كرو وتورونتو في الدوري الأمريكي 

أحرز وسام أبو علي هدف كولومبوس في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعرض للإصابة ويتم استبداله في الدقيقة 32.

بينما سجل ريتشي لاريا هدف تورونتو في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وسام أبو علي يقود تشكيل كولومبوس كرو أمام تورونتو 

الصورة

وتألق وسام أبو علي مع كولومبوس الأمريكي منذ بداية مشواره مع الفريق، حيث سجل 3 أهداف بقميص النادي الأمريكي حتى الآن.

وسام أبو علي فقد بريقه، التعادل السلبي يحسم لقاء كولومبوس كرو أمام نيويورك ريد بولز

وسام أبوعلي أساسيا، تشكيل كولومبوس كرو أمام نيويورك ريد بولز بالدوري الأمريكي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولومبوس كرو الأمريكي كولومبوس كرو تورونتو الدوري الأمريكي الممتاز الدوري الأمريكي وسام أبو علي

مواد متعلقة

فوز مثير لـ نيويورك سيتي على كولومبوس كرو، ووسام أبو علي يسجل ثاني أهدافه بالدوري الأمريكي

وسام أبو علي فقد بريقه، التعادل السلبي يحسم لقاء كولومبوس كرو أمام نيويورك ريد بولز

الأكثر قراءة

فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الدوري الإسباني

يستمر 4 ساعات و24 دقيقة، كسوف جزئي للشمس اليوم

اشتباكات مسلحة تمتد للأحياء السكنية واقتحام مستشفيات في جنزور بطرابلس (فيديو)

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

50 دولارا للرأس، قائد ميليشيا في غزة يعلن عن مكافأة لاغتيال عناصر حماس وإلقاء جثثهم للكلاب

شقلبت حال المصريين، خبير اقتصادي يكشف قيمة ما سددته مصر من ديون خارجية خلال 10 سنوات

لإخفاء الجريمة أم حسن نية، دفاع المتهمين الثالث والرابع يكشف سر صهر "أسورة المتحف المصري" قبل بيعها

خدمات

المزيد

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

بعد جدل انتقاصه، موعد انتهاء العطلة البرلمانية واستئناف المهام التشريعية والرقابية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads