الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بندقية من الحرب العالمية الأولى، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية تشارلي كيرك

قضية تشارلي كيرك،
قضية تشارلي كيرك، فيتو

كشفت التحقيقات أن البندقية التي استخدمت في اغتيال تشارلي كيرك تعود إلى حقبة الحرب العالمية الأولى، وهي من الطرازات القديمة التي تفتقر إلى أرقام تسلسلية مما يصعب عملية تتبعها.

واستخدم تايلر روبنسون بندقية ألمانية الصنع من نوع Mauser 98 كانت مملوكة لجده، حيث استخدمت هذه البندقية في كلا الحربين العالميتين.

وأظهرت الرسائل النصية التي كتبها روبنسون لزميله في السكن إدراكه أن البندقية لا تحمل رقما تسلسليا، مما يجعل تعقبها مستحيلا. وبعد الحادث، عثر على البندقية ملفوفة بمنشفة في منطقة مشجرة قرب جامعة يوتا فالي.

ويوجد الملايين من الأسلحة غير القابلة للتعقب في منازل الأمريكيين، مما يثير قلق السلطات من إمكانية استخدامها في هجمات مستقبلية. وأكد خبير سابق في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية أن مواجهة هذا النوع من التهديدات تتطلب إجراءات أمنية استثنائية.

هذا وتعمل البندقية من عيار 30-06 بنظام bolt-action الذي يتطلب إعادة التحميل بعد كل طلقة. وكان الجنود الأمريكيون قد أحضروها معهم بعد عودتهم من الحربين العالميتين، وأصبحت شائعة بين الصيادين.

وكشفت التحقيقات أيضا عن عثور المحققين على حمض نووي على سلاح الجريمة يطابق حمض روبنسون النووي، فيما أظهرت رسائله عدم ندمه على فعلته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اغتيال تشارلي كيرك الحرب العالمية الأولى أرقام تسلسلية تشارلي كيرك الرسائل النصية حمض روبنسون النووي

الأكثر قراءة

بندقية من الحرب العالمية الأولى، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية تشارلي كيرك

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سجل هدفين وصنع آخر، ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على دي سي يونايتد (فيديو)

سعر السمك اليوم، الجمبري بـ 700 جنيه والسردين يسجل 80

بعد معاناة 38 عاما، محافظ القليوبية يحضر اليوم أول طابور بسور متحرك بمدارس ورورة

وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ارتفاع طن اليوريا 2089 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads