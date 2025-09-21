بندقية من الحرب العالمية الأولى، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية تشارلي كيرك

كشفت التحقيقات أن البندقية التي استخدمت في اغتيال تشارلي كيرك تعود إلى حقبة الحرب العالمية الأولى، وهي من الطرازات القديمة التي تفتقر إلى أرقام تسلسلية مما يصعب عملية تتبعها.

واستخدم تايلر روبنسون بندقية ألمانية الصنع من نوع Mauser 98 كانت مملوكة لجده، حيث استخدمت هذه البندقية في كلا الحربين العالميتين.

وأظهرت الرسائل النصية التي كتبها روبنسون لزميله في السكن إدراكه أن البندقية لا تحمل رقما تسلسليا، مما يجعل تعقبها مستحيلا. وبعد الحادث، عثر على البندقية ملفوفة بمنشفة في منطقة مشجرة قرب جامعة يوتا فالي.

ويوجد الملايين من الأسلحة غير القابلة للتعقب في منازل الأمريكيين، مما يثير قلق السلطات من إمكانية استخدامها في هجمات مستقبلية. وأكد خبير سابق في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية أن مواجهة هذا النوع من التهديدات تتطلب إجراءات أمنية استثنائية.

هذا وتعمل البندقية من عيار 30-06 بنظام bolt-action الذي يتطلب إعادة التحميل بعد كل طلقة. وكان الجنود الأمريكيون قد أحضروها معهم بعد عودتهم من الحربين العالميتين، وأصبحت شائعة بين الصيادين.

وكشفت التحقيقات أيضا عن عثور المحققين على حمض نووي على سلاح الجريمة يطابق حمض روبنسون النووي، فيما أظهرت رسائله عدم ندمه على فعلته.

