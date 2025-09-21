مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها قمة آرسنال ومان سيتي

مواعيد مباريات اليوم، تشهد اليوم الأحد ملاعب العالم عددا من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم قمة آرسنال ضد مانشستر سيتي في البريميرليج بالإضافة لمواجهات على مستوى الكرة الإفريقية والعربية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساء - بي إن سبورت 5

سندرلاند ضد أستون فيلا - 4 مساء - بي إن سبورت 1

آرسنال ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو - 3 مساء - بي إن سبورت 3

ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

إلتشي ضد ريال أوفييدو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

برشلونة ضد خيتافي - 10 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أيجل نوار ماكامبا ضد جيبوتي تيليكوم - 4 مساء



مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية

ديكيداها ضد نادي الزمالة - 4 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد روما - 1:30 ظهرا

كريمونيسي ضد بارما - 4 مساء

تورينو ضد أتالانتا - 4 مساء

فيورنتينا ضد كومو - 7 مساء

إنتر ميلان ضد ساسولو - 9:45 مساء



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نادي باريس ضد ستراسبورج - 4 مساء - بي إن سبورت 4

موناكو ضد ميتو - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

أوكسير ضد تولوز - 6:15 مساء - بي إن سبورت 2

لوهافر ضد لوريان - 6:15 مساء - بي إن سبورت 5

مارسيليا ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

آ. فرانكفورت ضد يونيون برلين - 4:30 مساء

باير ليفركوزن ضد مونشنجلادباخ - 6:30 مساء

بروسيا دورتموند ضد فولفسبورج - 8:30 مساء



مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للكرة الطائرة رجال

الأرجنتين ضد إيطاليا - 10:30 صباحا - on time sports1

بلجيكا ضد فنلندا - 3 مساء - on time sports1



مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين

الباطن ضد الاتفاق - 6:30 مساء

الرائد ضد الأخدود: 6:35 مساء

الفيصلي ضد التعاون - 9 مساء



مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

إسطنبول باشاكشهير ضد ألانيا سبور - 5 مساءً

كوجالي سبور ضد ريزه سبور - 5 مساءً

قاسم باشا ضد فنربخشة - 8 مساءً

سامسون سبور ضد فاتح كاراجومروك - 8 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

تونديلا ضد إساريلا - 5:30 مساءً

جل فيسنتي ضد إستوريل برايا - 8 مساءً

كازا بيا ضد فاماليكاو - 10:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

البطائح ضد الوصل - 4:30 مساءً

الشارقة ضد عجمان - 7:15 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

النجم الرياضي بالمتلوي ضد الأفريقي التونسي - 5:30 مساءً

إتحاد بن قردان ضد شبيبة العمران - 5:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

أم صلال ضد السيلية - 6 مساءً

الأهلي القطري ضد الريان - 8 مساءً

نادي قطر ضد الشحانية - 8 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

نهضة الزمامرة ضد الدفاع الجديدي - 6 مساءً

الاتحاد التوركي ضد أولمبيك الدشيرة - 8 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.