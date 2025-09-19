أخبار مصر: الأهلي يحدد مستقبله اليوم بعد أزمة الخطيب، بشرى عن أسعار الجبن قبل عودة المدارس، وسر تأييد ترامب لحرب غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، عمومية الأهلي للتصويت على مستقبل القلعة الحمراء وهذا موقف الخطيب من الحضور

يشهد النادي الأهلي اليوم الجمعة انعقاد الجمعية العمومية، والتي تشهد تصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

مبنية على "شاهد ما شفش حاجة"، سر موافقة ترامب على استمرار حرب غزة (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، السر وراء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى اليوم، وعدم وجود أي بوادر لحلول تنهي عامين من الموت والدمار هناك.

إعمار بيوت الله من البحيرة إلى أسوان، الأوقاف تفتتح اليوم 20 مسجدا في 10 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 19 من سبتمبر 2025 م، حيث تم إحلال وتجديد 19 مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

الناقل الصامت، لندن تفعل اليوم منصة سرية للتواصل مع الجواسيس حول العالم

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أن جهاز الاستخبارات الخارجية التابع لها يسعى لتجنيد جواسيس لصالحها حتى داخل روسيا من خلال استخدام شبكة الإنترنت المظلم، عبر آلية أطلقت عليها اسم "الناقل الصامت".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد سيراميكا وديربي سعودي

يقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي والدوريات الأوروبية وعلى رأسهم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا وديربي بالكرة السعودية بين أهلي جدة والهلال.

انخفاض بالقاهرة والصعيد يسجل 40، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

تحملان متفجرات، ميناء إيطالي يرفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

رفض ميناء "رافينا" الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي، الخميس، دخول شاحنتين تحملان أسلحة إلى إسرائيل، مع تصاعد الاحتجاجات على الحرب في غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في إيطاليا.

كلب مسعور يعقر 16 طفلا بالعمرانية ونقلهم إلى المستشفى

تمكنت قوات أمن الجيزة بالتنسيق مع فريق من الطب البيطري من ضبط كلب مسعور بدائرة قسم شرطة العمرانية، بعدما تسبب في عقر ما يقرب من 16 طفلًا بالشوارع الرئيسية بالعمرانية.

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف أبرزها تهاوي الطماطم بشكل مفاجئ

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025.

انفجار وحريق هائل بفندق إسرائيلي في إيلات بعد مهاجمته بمسيرة حوثية (فيديو)

وقع انفجار هائل أعقبه حريق في فندق بمدينة "إيلات" الساحلية جنوبي إسرائيل، بعد مهاجمته بـ طائرة مسيرة حوثية.

سيذكره التاريخ، الذكاء الاصطناعي يحدد سرعة تسديدة راشفورد في شباك نيوكاسل (فيديو)

بهدفين رائعين، أحدهما لا يصد ولا يرد، خطف النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الأضواء بشكل لافت في مباراة فريقه برشلونة أمام نيوكاسل أمس الخميس في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

مفاجأة عن أسعار الجبن اليوم قبل بدء العام الدراسي

واصلت أسعار الجبن الأبيض الارتفاع في الأسواق، بالتزامن مع بدء العام الدراسي في المدارس الدولية، ومع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والخاصة يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.

زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب "كامتشاتكا" الروسية وتحذير من تسونامي مدمر (فيديو)

ضرب، فجر اليوم الجمعة، زلزالًا قويًّا بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس "ريختر"، ضرب شبه جزيرة “كامتشاتكا" الروسية.

أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أعمالهم من المنصات الموسيقية في إسرائيل

وقع أكثر من 400 فنان عالمي على عريضة تطالب بإزالة أعمالهم من المنصات الموسيقية في إسرائيل احتجاجًا على استمرار الإبادة الجماعية بغزة.

الأهلي يسعى لتجاوز أزمته ومصالحة جماهيره أمام سيراميكا اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

في استجواب استمر 6 ساعات، كبير موظفي البيت الأبيض يعترف بالحالة الذهنية الحقيقية لبايدن

أكد رئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس تدهور القدرات الإدراكية للرئيس السابق جو بايدن، فيما قال مصدر مطلع إن زينتس قد دعا حينها إلى إجراء اختبار لبايدن بعد المناظرة الرئاسية.

شعبة الثروة الداجنة توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض مع قرب العام الدراسي

سجلت أسعار البيض ارتفاعات ملحوظة، بدأت منذ منتصف الأسبوع الماضي، مما أثار قلق المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من استمرار موجة الارتفاعات في سعر البيض، بالتزامن مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل.

صدمة لمواليد الثمانينيات، دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية

أشارت دراسة دولية حديثة، قادها الديموجرافي جوزيه أندراديه، من معهد "ماكس بلانك" لأبحاث الديموجرافيا، إلى أن البشرية قد تكون بلغت سقفها في مسألة طول العمر.

بيان عاجل من الترسانة بشأن حادثة الطعن أمام حمام السباحة بالنادي

نفت إدارة نادي الترسانة الرياضي ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادثة طعن أمام حمام السباحة بالنادي.

