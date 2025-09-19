انفجار وحريق هائل بفندق إسرائيلي في إيلات بعد مهاجمته بمسيرة حوثية (فيديو)

وقع انفجار هائل أعقبه حريق في فندق بمدينة "إيلات" الساحلية جنوبي إسرائيل، بعد مهاجته بـطائرة مسيرة حوثية.

وذكرت القناة 12 العبرية، التي نشرت مقطع فيديو، يوثق لحظة الاستهداف، أن الطائرة المسيَّرة تسببت بانفجار وحريق هائل في الفندق.

תיעוד פגיעת הכטב"ם במלון באילת. צילום: שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים pic.twitter.com/btqmPnngIH — החדשות - N12 (@N12News) September 18, 2025



ونشرت منصات ومدونون في إسرائيل، مقاطع وصور قالوا إنها توثق لحظة الغارة التي نفذتها المسيّرة الحوثية على الفندق.

وأظهرت مقاطع أخرى فرق الإطفاء والطوارئ وهي تحاول السيطرة على حريق شب في أحد طوابق الفندق، حيث ظهرت النيران من إحدى نوافذه.



A one-way attack drone launched by the Houthis struck the entrance of a hotel in Eilat, southern Israel. No casualties have been reported. pic.twitter.com/Kz6pvlDWsT — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 18, 2025

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها "تعالج بالتعاون مع أجهزة الأمن والطوارئ في مدينة إيلات تداعيات سقوط طائرة مُسيّرة في إحدى مناطق المدينة، ما أسفر عن أضرار ماديّة دون وقوع إصابات".

وذكرت، في بيان لها، أن قواتها "استدعيت للمكان عقب بلاغ عن سقوط مسيّرة داخل المدينة.

وقامت القوات بعزل مكان السقوط، فيما يعمل خبراء المتفجرات على فحص طبيعة الجسم".



ويأتي هذا الحادث بعد أن أطلقت جماعة الحوثي صاروخًا باليستيًا من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراضه بواسطة منظومات الدفاع الجوي، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

