الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الناقل الصامت، لندن تفعل اليوم منصة سرية للتواصل مع الجواسيس حول العالم

بريطانيا تسعى لاستغلال
بريطانيا تسعى لاستغلال الإنترنت المظلم في تجنيد جواسيس، فيتو

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أن جهاز الاستخبارات الخارجية التابع لها يسعى لتجنيد جواسيس لصالحها حتى داخل روسيا من خلال استخدام شبكة الإنترنت المظلم، عبر آلية أطلقت عليها اسم "الناقل الصامت".

وذكرت الخارجية، أن جهاز الاستخبارات الخارجية (إم آي 6) يسعى لتجنيد جواسيس جدد لصالح المملكة المتحدة، بما في ذلك داخل روسيا، من خلال إطلاق بوابة إلكترونية على شبكة الإنترنت المظلم.

وأوضحت، أن المنصة الجديدة الآمنة للمراسلة، والتي تحمل اسم "الناقل الصامت"، ستستفيد للمرة الأولى من خاصية إخفاء الهوية التي يتيحها الإنترنت المظلم، في إطار جهود الجهاز لتعزيز دفاعات المملكة المتحدة ضد عدم الاستقرار العالمي والإرهاب الدولي، ونشاط أجهزة الاستخبارات المعادية.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، ستتيح المنصة لأي شخص في أي مكان في العالم، ممن يمتلكون معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية، التواصل الآمن مع المملكة المتحدة وعرض خدماته.

وقالت وزيرة الخارجية الجديدة إيفيت كوبر: "مع تغير العالم وتضاعف التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن تظل المملكة المتحدة دائما متقدمة بخطوة على خصومنا. وكالاتنا الاستخباراتية ذات المستوى العالمي تقف في خط المواجهة لهذه التحديات، وتعمل خلف الكواليس لحماية الشعب البريطاني".

ومن المقرر أن تتاح البوابة اعتبارًا من اليوم الجمعة، مع نشر تعليمات استخدامها على القناة الرسمية لجهاز (إم آي 6) على موقع "يوتيوب". 

وينصح المستخدمون بالوصول إليها عبر شبكات (في بي إن) موثوقة وأجهزة غير مرتبطة بهوياتهم الشخصية، وفق الوكالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية البريطانية جهاز الاستخبارات الخارجية روسيا شبكة الإنترنت المظلم الناقل الصامت جهاز الاستخبارات الخارجية إم آي 6 تجنيد جواسيس بوابة إلكترونية وزيرة الخارجية الجديدة إيفيت كوبر

الأكثر قراءة

صدمة لمواليد الثمانينيات، دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن “النبي المعلم صلى الله عليه وسلم”

سعيًا لصفقة مع بكين، ترامب يوقف مساعدات عسكرية لتايوان بـ 400 مليون دولار

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يعاود الارتفاع والتين يواصل سلسلة الانخفاضات

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض العويسي 10 جنيهات وارتفاع 3 أصناف منها البلدي

تراث لم يندثر، "مصر تغني" يسلط الضوء على فن "الكف القبلاوي" بصعيد مصر (فيديو وصور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اليوم، عمومية الأهلي للتصويت على مستقبل القلعة الحمراء وهذا موقف الخطيب من الحضور

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads