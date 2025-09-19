شعبة الثروة الداجنة توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض مع قرب العام الدراسي

سجلت أسعار البيض ارتفاعات ملحوظة، بدأت منذ منتصف الأسبوع الماضي، مما أثار قلق المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من استمرار موجة الارتفاعات في سعر البيض، بالتزامن مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق؟

ارتفاع أسعار البيض

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، للتخطى أسعار كرتونة البيض الـ 142 جنيهًا في المزارع.

ارتفاع أسعار البيض غير مبرر

وقال «السيد » لـ «فيتو» إن ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الحالية؛ ارتفاعًا غير مبررًا ولا يوجد أي أسباب جوهرية تؤدي إلى رفع سعر البيض في السوق.

الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة

الحكومة وفرت مستلزمات الإنتاج لضمان استقرار الأسعار

وأوضح أن السوق يمر بفترة استقرار في الأوضاع، من حيث وفرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى جانب استقرار أسعارها، وهذا بفضل الجهود الحثيثة للحكومة لتوفير مستلزمات الصناعة والعمل على استقرار أسعارها، حتى لا يحدث أي مشكلات تواجه السوق، ولضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف أن الثروة الداجنة هي صناعة خاصة، ولا نريد الخسارة لأي مستثمر أو منتج، للحفاظ على المنظومة، لكن نطالب أيضًا بضرورة وجود رقابة صارمة على المنتجين في جميع القطاعات، ومحاسبة المنتجين على رفع أسعار المنتجات دون وجود مبررات.

ارتفاع أسعار البيض

وقال «السيد» أتمنى أن يوضح منتجي البيض الذين رفعوا أسعار منتجاتهم، أسباب الارتفاعات وهل يواجهون مشكلات خاصة بهم أدت إلى خلق أسباب ساهمت في رفع السعر، لأن القطاع يمر بحالة من الاستقرار ولا يوجد أسباب جوهرية واضحة نستطيع أن نبني عليها هذا الارتفاع، فلا يوجد أمراض وبائية أو نقص في مواد الخام ومستلزمات الصناعة.

وأضاف إلى جانب وفرة الإنتاج، إذ وفقًا لبيانات وزارة الزراعة يصل إنتاجنا السنوي من البيض نحو 16 مليار بيضة.

البيض أبسط بروتين حيواني خلال فترة الدراسة

وأبدى «السيد» قلقه من مواصلة ارتفاعات أسعار البيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء العام الدراسي الأسبوع المقبل، الذي معه يزيد الإقبال على شراء البيض لأنه أبسط بروتين حيواني تستطيع الأسرة المصرية توفيره لأبنائهم خلال فترة الدراسة، وعليه رفع سعره يزيد العبء على كاهل المواطنين.

