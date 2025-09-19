الجمعة 19 سبتمبر 2025
رياضة

الأهلي يسعى لتجاوز أزمته ومصالحة جماهيره أمام سيراميكا اليوم

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويدخل الأهلي اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما غابت الانتصارات عن الفريق في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مع غزل المحلة وإنبي، وتعرض للخسارة أمام بيراميدز، وهو ما يجعل الفوز هدفًا أساسيًّا للأحمر من أجل استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره.

في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على سموحة بهدف دون رد، ويأمل في الخروج من مواجهة اليوم بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

حكام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: نيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.

ويغيب عن الأهلي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا كل من: أحمد عبد القادرـ إمام عاشور- أحمد مصطفى زيزو - محمد شكري - كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد عابدين - محمد عبد الله.

 

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز 

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في لقاء واحد، وتعادل في ثلاث مواجهات، بينما خسر مباراة واحدة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة وحيدة.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

الأهلي سيراميكا كليوباترا كليوباترا الدوري المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا عماد النحاس

