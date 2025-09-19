كلب مسعور يعقر 16 طفلا بالعمرانية ونقلهم إلى المستشفى

تمكنت قوات أمن الجيزة بالتنسيق مع فريق من الطب البيطري من ضبط كلب مسعور بدائرة قسم شرطة العمرانية، بعدما تسبب في عقر ما يقرب من 16 طفلًا بالشوارع الرئيسية بالعمرانية.



وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة 16 شخصًا بعقر كلب مسعور بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وأشارت التحريات والفحص الأوَّلي إلى أن كلبًا ضالًّا هاجم المصابين وعددًا آخر من أهالي منطقة العمرانية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي المصل والعلاج، وتم إخطار مكتب الطب البيطري الذي أخذ الكلب المسعور، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

