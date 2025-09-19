الجمعة 19 سبتمبر 2025
اليوم، عمومية الأهلي للتصويت على مستقبل القلعة الحمراء وهذا موقف الخطيب من الحضور

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

يشهد النادي الأهلي اليوم الجمعة انعقاد الجمعية العمومية، والتي تشهد تصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

ويعقد النادي الأهلي اليوم الجمعية العمومية لتصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي بعد تعديل قانون الرياضة وذلك حرصا من القلعة الحمراء على أن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وفق ما صرح به سعد شلبي المدير التنفيذي للقلعة الحمراء. 

 

الأهلي يوجه رسائل عبر «الموبايل» لأعضاء النادي

وكان النادي الأهلي وجه عدة رسائل عبر الموبايل لأعضاء الجمعية العمومية يدعوهم لضرورة الحضور اليوم الجمعة؛ للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وهو أمر لا يستغرق من الوقت سوى خمس دقائق فقط. 

ومن حق العضو أن يغادر بعدها دون الانتظار لنهاية الاجتماع، وهذا حرصًا على استمرار العمل بلائحة النادي بعيدًا عن لائحة الوزارة الاسترشادية، لا سيما بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

 

ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الاحتياجات وكبار السن في اجتماع الجمعية العمومية

كما أعلنت إدارة النادي الأهلي عن ترتيبات استثنائية لاستقبال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، خلال انعقاد الجمعية العمومية الخاصة اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، والتي تشهد التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

تتضمن الترتيبات توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل داخل مقار اللجان، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لضمان راحتهم الكاملة أثناء المشاركة في عملية التصويت. 

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص النادي على تمكين جميع الأعضاء من أداء دورهم الكامل في الجمعية العمومية دون أي معوقات، ووجه النادي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص المقرر له اليوم الجمعة للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

من جانبه قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي: إن الجمعية العمومية حددها القرار الوزاري بعد تعديل قانون الرياضة والأهلي حريص على أن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة.

وأضاف: الأهلي شكل لجنة قانونية لإقرار مجموعة من التعديلات لمستقبل النادي ونمتثل لتعديلات قانون الرياضة والحفاظ على مبادئ النادي الأهلي.


وتابع: إذا لم تكتمل الجمعية العمومية يوم الجمعة سيتم استخدام اللائحة الاسترشادية.

وأردف المدير التنفيذي للأهلي: العلاقة التاريخية بين الخطيب والأهلي غير قابلة للاختبار، والخطيب مستمر في تقديم تضحيات كبيرة من أجل الأهلي.


واختتم شلبي قائلًا: إن النظام الأساسي للأهلي يتميز بأن جميع الجمعيات العمومية تكون تحت إشراف قضائي، معربًا عن ثقته في حرص أعضاء النادي الأهلي على التواجد في الجمعية العمومية. 

