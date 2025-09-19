بيان عاجل من الترسانة بشأن حادثة الطعن أمام حمام السباحة بالنادي

نفت إدارة نادي الترسانة الرياضي ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادثة طعن أمام حمام السباحة بالنادي.

وأكدت إدارة النادي أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولم تحدث أي واقعة من هذا النوع داخل النادي، وتؤكد أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي وآمن بين أعضاء النادي وزواره.

وأهابت إدارة نادي الترسانة بوسائل الإعلام تحري الدقة في ما يُنشر، والرجوع إلى المصادر الرسمية بالنادي قبل تداول أي أخبار، حفاظًا على مصداقية الخبر وعدم إثارة البلبلة.

