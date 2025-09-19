مبنية على "شاهد ما شفش حاجة"، سر موافقة ترامب على استمرار حرب غزة (فيديو)

الجمعة 19 سبتمبر 2025
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، السر وراء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى اليوم، وعدم وجود أي بوادر لحلول تنهي عامين من الموت والدمار هناك.

وقدم ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، تبريراته الخاصة لاستمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة، رغم كل الجهود المبذولة أمريكيًا، خلال التفاوض مع حركة “حماس”، من أجل التوصل لاتفاق لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

ودعا الرئيس الأمريكي “حماس”، إلى إطلاق سراح الرهائن، واصفًا هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل بأنه “أحد أسوأ الأيام وأكثرها عنفًا في تاريخ العالم”، على حد تعبيره.

وفاجأ أحد الصحفيين، خلال المؤتمر، الرئيس ترامب بسؤاله: “أنت وحدك في العالم كله لديك القدرة على إقناع بنيامين نتنياهو بوقف تدمير مدينة غزة، ووقف تجويع فلسطين، ووقف قتل المدنيين. إذا لم يكن الآن، فمتى ستفعل ذلك؟”.

وأجاب ترامب قائلًا: “هذا صحيح. لكن هل تفهم ما حدث في السابع من أكتوبر؟ أنت تفهم، إنه أحد أسوأ الأيام في تاريخ البشرية. ما حدث - لقد رأيت التسجيلات - أطفال بعمر 4 أشهر، مُقطّعون إلى أشلاء”.

وتابع مخاطبًا الصحفي: “لقد رأينا جميعًا التسجيلات. أنت محترف، وأنا كذلك. والناس ينسون السابع من أكتوبر. أما أنا فلا أستطيع نسيانه. لذا أريد أن ينتهي كل ذلك. وأريد عودة الرهائن. لا أريد استخدامهم كدروع بشرية، وهو ما تهدد به حماس”.

وعاد الصحفي ليسأل ترامب: "لكن بمجرد عودتهم، ستطلب من نتنياهو التوقف؟"، ليرد الرئيس الأمريكي بالقول: “حسنًا، هذا سيساعد بالتأكيد، لكن يجب أن أستعيد الرهائن، ولا أريد عودتهم على دفعات، كما قلتُ سابقًا. أريد عودتهم جميعًا”.

