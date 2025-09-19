انخفاض بالقاهرة والصعيد يسجل 40، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأشارت إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على المدن والعواصم بمحافظات مصر وجاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 العظمى 33

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 العظمى 32

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 26 والعظمى 40

