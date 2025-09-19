سيذكره التاريخ، الذكاء الاصطناعي يحدد سرعة تسديدة راشفورد في شباك نيوكاسل (فيديو)

بهدفين رائعين، أحدهما لا يصد ولا يرد، خطف النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الأضواء بشكل لافت في مباراة فريقه برشلونة أمام نيوكاسل أمس الخميس في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز راشفورد، الذي أعاره مانشستر يونايتد إلى برشلونة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، هدفين رائعين في شباك نيوكاسل ليقود فريقه إلى فوز أول وثمين خارج القواعد في مستهل رحلته الأوروبية.

وفي غياب النجم الأول للبارسا، لامين يامال، تألق راشفورد في ملعب سانت جيمس بارك وسجل الهدف الأول في الدقيقة 58 قبل أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 67.



وأثبت النجم الدولي الإنجليزي قوته البدنية ومهاراته الفنية في الهدف الثاني الذي جاء من مجهود فردي راوغ فيه دفاع نيوكاسل قبل أن يسدد كرة صاروخية محرزًا هدفًا قد يكون الأفضل في الجولة الأولى من دوري الأبطال.



ووفق الذكاء الاصطناعي بلغت سرعة تسديدة ماركوس راشفورد التي هزت شباك حارس نيوكاسل بوبي ما يقرب من 100 كيلومتر في الساعة.

وتعود راشفورد على تسجيل أهداف من تصويبات صاروخية عندما كان يلعب لمانشستر يونايتد أو مع المنتخب الإنجليزي لكن تسديدته القوية ضد نيوكاسل لم تضاهيها أي تصويبة من قبل.

