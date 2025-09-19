الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب "كامتشاتكا" الروسية وتحذير من تسونامي مدمر (فيديو)

زلزال بقوة 7.8 درجة
زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب "كامتشاتكا"، فيتو

ضرب، فجر اليوم الجمعة، زلزالًا قويًّا بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس "ريختر"، ضرب شبه جزيرة “كامتشاتكا" الروسية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وأن هزات ارتدادية تلت الزلزال وصلت قوتها إلى 5.8 درجة.
 

وقال فلاديمير سولودوف حاكم منطقة "كامتشاتكا" إن زلزالًا قويًّا ضرب المنطقة الواقعة في أقصى شرق روسيا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".

وأفاد المسؤول الروسي بأنه تم وضع جميع خدمات الطوارئ في حالة تأهب قصوى، لافتًا إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار.
 

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة وقوع الزلزال وتأثيره على المنشآت والمنازل وحتى المركبات في الشوارع.

وشهدت منطقة سواحل شبه جزيرة "كامتشاتكا" الروسية اهتزازات أرضية من توابع الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة ذاتها قبل أشهر.

 

وصدر تحذير من احتمال وقوع "تسونامي" على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة والممتد إلى بحر "بيرينج" والمحيط الهادي.

وقال سولودوف إن "من المتوقع حدوث أمواج تسونامي يتراوح ارتفاعها بين نصف متر و1.5 متر في نقاط مختلفة على طول الساحل.
 

وحذر المسؤول الروسي السكان من مخاطر الاقتراب من المناطق الساحلية بسبب احتمالات حدوث أمواج عاتية.

وكتب على تطبيق "تليجرام": "يختبر هذا الصباح مجددا قدرة سكان كامتشاتكا على الصمود... مباشرة بعد الزلزال، بدأنا فحصا سريعا للمؤسسات الاجتماعية والمباني السكنية".
 

وأصدرت وزارة الطوارئ تحذيرًا من احتمال حدوث "تسونامي" في أجزاء من سلسلة جزر "كوريل" شمالي اليابان.

وأصدرت "هيئة الأرصاد الجوية الوطنية" الأمريكية و"مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي" تحذيرات من احتمال حدوث "تسونامي" في أجزاء من ألاسكا عقب الزلزال.
 

وتوقعت الهيئة والمركز، في بيانات، أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في مناطق من ساحل "كامتشاتكا".

 

وتقع "كامتشاتكا" في منطقة زلازل نشطة، وشهدت الأسبوع الماضي زلزالين على الأقل تجاوزت قوتهما 7 درجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زلزال شبه جزيرة “كامتشاتكا الروسية هيئة المسح الجيولوجية الأمريكي هزات ارتدادية فلاديمير سولودوف حاكم منطقة كامتشاتكا حدوث أمواج تسونامي المحيط الهادي وزارة الطوارئ

الأكثر قراءة

حدثت وجها لوجه، إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين نصف نقل أعلى كوبري بالشرقية

بيان عاجل من الترسانة بشأن حادثة الطعن أمام حمام السباحة بالنادي

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

ترامب: لن أسمح باعتقال نتنياهو في نيويورك بأمر زهران ممداني

كلب مسعور يعقر 16 طفلا بالعمرانية ونقلهم إلى المستشفى

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأولى

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بخيانة من شخص مقرب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads