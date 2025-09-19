زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب "كامتشاتكا" الروسية وتحذير من تسونامي مدمر (فيديو)

ضرب، فجر اليوم الجمعة، زلزالًا قويًّا بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس "ريختر"، ضرب شبه جزيرة “كامتشاتكا" الروسية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وأن هزات ارتدادية تلت الزلزال وصلت قوتها إلى 5.8 درجة.



#Entérate| Circulan vídeos del sismo de magnitud 7.8, que se registró en Kamchatka, Rusia.



Activan alerta de tsunami en el Pacífico Norte.#EnlaceTabasco pic.twitter.com/2fhlcrbs6N September 18, 2025

وقال فلاديمير سولودوف حاكم منطقة "كامتشاتكا" إن زلزالًا قويًّا ضرب المنطقة الواقعة في أقصى شرق روسيا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".

وأفاد المسؤول الروسي بأنه تم وضع جميع خدمات الطوارئ في حالة تأهب قصوى، لافتًا إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار.



More video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/zScDe2HDAB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة وقوع الزلزال وتأثيره على المنشآت والمنازل وحتى المركبات في الشوارع.

وشهدت منطقة سواحل شبه جزيرة "كامتشاتكا" الروسية اهتزازات أرضية من توابع الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة ذاتها قبل أشهر.

Video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/3HVGzxIPwB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

وصدر تحذير من احتمال وقوع "تسونامي" على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة والممتد إلى بحر "بيرينج" والمحيط الهادي.

وقال سولودوف إن "من المتوقع حدوث أمواج تسونامي يتراوح ارتفاعها بين نصف متر و1.5 متر في نقاط مختلفة على طول الساحل.



وحذر المسؤول الروسي السكان من مخاطر الاقتراب من المناطق الساحلية بسبب احتمالات حدوث أمواج عاتية.

وكتب على تطبيق "تليجرام": "يختبر هذا الصباح مجددا قدرة سكان كامتشاتكا على الصمود... مباشرة بعد الزلزال، بدأنا فحصا سريعا للمؤسسات الاجتماعية والمباني السكنية".



وأصدرت وزارة الطوارئ تحذيرًا من احتمال حدوث "تسونامي" في أجزاء من سلسلة جزر "كوريل" شمالي اليابان.

#ATENCIÓN 🚨 | Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso, generando alertas de tsunami y varias réplicas de entre 4,7 y 5,8.



📹 Imágenes muestran el fuerte movimiento en un puerto de la región.



🙏 Autoridades locales mantienen la… pic.twitter.com/x0RKJCE3Bd — ElTrino.Co (@EltrinoCo) September 18, 2025

وأصدرت "هيئة الأرصاد الجوية الوطنية" الأمريكية و"مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي" تحذيرات من احتمال حدوث "تسونامي" في أجزاء من ألاسكا عقب الزلزال.



وتوقعت الهيئة والمركز، في بيانات، أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في مناطق من ساحل "كامتشاتكا".

وتقع "كامتشاتكا" في منطقة زلازل نشطة، وشهدت الأسبوع الماضي زلزالين على الأقل تجاوزت قوتهما 7 درجات.

