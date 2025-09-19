الجمعة 19 سبتمبر 2025
أخبار مصر

إعمار بيوت الله من البحيرة إلى أسوان، الأوقاف تفتتح اليوم 20 مسجدا في 10 محافظات

افتتاح المساجد الجديدة،فيتو
تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 20  مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 19 من سبتمبر 2025 م، حيث تم إحلال وتجديد 19 مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى 165 مسجدًا من بينها 137 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و28 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13654مسجدًا

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13654مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23  مليارًا و668 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

 سوهاج


تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ وحشي بنجع وحشي بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة.

 مطروح
تم إحلال وتجديد مسجد عثمان بن عفان – مطروح.

محافظة البحيرة
تم إحلال وتجديد مسجد علي خضر – مركز الرحمانية؛ ومسجد الخزان البحري – مركز دمنهور؛  ومسجد جيلاني بقرية المسين – مركز الدلنجات؛ ومسجد الرحمن  بقرية بلال بالنوبارية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد أبو بكر عويس  بقرية المنشية الجديدة – مركز الدلنجات؛ ومسجد عزبة الحوشة  بقرية الأبعادية – مركز دمنهور.

 كفر الشيخ
تم إحلال وتجديد مسجد فاطمة الزهراء بقرية ٦٤ الخاشعة – مركز الحامول؛ ومسجد الرحمة بقرية السخاوي الشرقية – مركز سيدي سالم.

 الشرقية
تم إحلال وتجديد المسجد الجديد بقرية كفر هربيط – مركز أبو كبير؛ ومسجد الرحمة بقرية نبتيت – مركز مشتول السوق.

 الفيوم
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة دبانة الشرقية بقرية منشية الجمال – مركز طامية؛ ومسجد السبعين الغربي بقرية العزيزية – مركز طامية؛ ومسجد التقوى بعزبة الشربيني بقرية الزاوية الخضراء – مركز سنورس.

 القليوبية
تم إحلال وتجديد مسجد البصالين بعرب المقابلة بقرية جزيرة بلي – مركز بنها، كما تم صيانة وتطوير مسجد الحاج علي رمضان بقرية منية السباع – مركز بنها.

 أسوان
تم إحلال وتجديد مسجد الإمام علي بقرية السلسلة – مركز كوم أمبو.

 بني سويف
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة كوبري سعد بقرية تلت – مركز الفشن.

 المنيا
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية الحجاز – مركز سمالوط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

