صدمة لمواليد الثمانينيات، دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية

أشارت دراسة دولية حديثة، قادها الديموجرافي جوزيه أندراديه، من معهد "ماكس بلانك" لأبحاث الديموجرافيا، إلى أن البشرية قد تكون بلغت سقفها في مسألة طول العمر.

فبعد قفزات كبيرة في متوسط الحياة خلال القرن العشرين، يبدو أنّ وتيرة الزيادة تباطأت بشكل ملحوظ.

فبين عامي 1900 و1938 ارتفع متوسط العمر في الدول الصناعية بنحو 6 أشهر إضافية عن كل عام ميلاد جديد، ما غذّى آمال أجيال كاملة ببلوغ سن الـ100.



لكن التحليل الذي شمل 23 دولة أظهر أنّ هذا المعدل انخفض إلى النصف، بحيث لا يتجاوز الزيادة حاليًا ما بين شهرين وثلاثة أشهر فقط لكل عام ميلاد.

وبناءً عليه، فإن مواليد عام 1980 وما بعده لن يصلوا، في المتوسط، إلى المئة عام.

ويرى الباحثون أنّ هذا التباطؤ يرجع إلى أنّ المكاسب الكبرى للصحة العامة قد تحققت بالفعل، مثل تراجع وفيات الأطفال، وتوافر المضادات الحيوية، وتحسّن ظروف المعيشة، بحسب ما جاء في مقال نشرته صحيفة "هافينجتون بوست".



