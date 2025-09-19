مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد سيراميكا وديربي سعودي

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي والدوريات الأوروبية وعلى رأسهم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا وديربي بالكرة السعودية بين أهلي جدة والهلال.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5 مساءً - قناة ontime sports 1

سموحة ضد حرس الحدود - 8 مساءً - قناة ontime sports 2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساءً - قناة ontime sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ريال سوسيداد - 10 مساء- قناة بي إن سبورت hd3

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

ولايتا ديتشا ضد الاتحاد الليبي - 3 عصرًا

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ليون ضد أنجيه - 9:45 مساءً - قناة بي إن سبورت hd4

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

شتوتجارت ضد سانت باولي - 9:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

الداخلية ضد راية - 4 مساءً

القناة ضد المنصورة - 4 مساءً

ديروط ضد بلدية المحلة - 4 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

القادسية ضد الخليج - 6:15 مساءً - قناة ثمانية 2.

الفيحاء ضد الشباب - 6:35 مساءً - قناة ثمانية 1

أهلي جدة ضد الهلال - 9 مساءً - قناة ثمانية 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الوحدة ضد الظفرة - 4:30 مساءً

بني ياس ضد الجزيرة - 7:15 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

اتحاد يعقوب المنصور ضد الوداد - 10 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

ريو آفي ضد بورتو - 10:15 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

جوزتيبي ضد بشكتاش - 8 مساءً

