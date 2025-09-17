الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري

المصري البورسعيدي،فيتو
المصري البورسعيدي،فيتو

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري لموسم 2025-2026، بخوض 3 مباريات؛ إذ يستضيف المقاولون العرب نظيره فاركو، ويواجه الجونة بتروجيت، بينما يضرب المصري موعدًا مع غزل المحلة.

يواجه المقاولون العرب نظيره فاركو، اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في افتتاح الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون وفاركو في الدوري المصري 

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون ضد فاركو في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

فيما يستضيف المصري البورسعيدي نظيره غزل المحلة، اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد غزل المحلة 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المصري ضد غزل المحلة، باستاد السويس الجديد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي نفس التوقيت يستضيف ستاد خالد بشارة مواجهة مرتقبة، حيث يلتقي فريق الجونة صاحب الأرض نظيره بتروجيت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز المصري ضد غزل المحلة المصري البورسعيدي المقاولون وفاركو فريق الجونة مباراة المقاولون وفاركو مباراة المقاولون ضد فاركو مباراة المصري ضد غزل المحلة

