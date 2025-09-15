الكاف يفتتح ورشة عمل للمديرين التنفيذيين للاتحادات الأفريقية

افتتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، صباح اليوم الإثنين ورشة عمل برنامج الإدارة التنفيذية لكرة القدم للاتحادات الأفريقية والتي استضافها مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

ألقى الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كلمة الافتتاح، ورحب خلالها بجميع الحضور مشيدًا بالتعاون المستمر بين الاتحادين الأفريقي والمصري لتعزيز القدرات القيادية والإدارية للمسئولين التنفيذيين في الاتحادات الأفريقية الأعضاء.

واصطحب عزام وفد الكاف ومسئولي الاتحادات الأفريقية في جولة لمقر مركز المنتخبات الوطنية الذي نال إعجاب الوفود المشاركة في ورشة العمل بعد تفقد الملاعب وقاعات المحاضرات والاجتماعات وفندق المنتخبات.

وتقام الورشة علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وتتضمن العديد من المحاضرات بعنوان تطوير مهارات الادارة التنفيذية وتعزيز الحوكمة والممارسات المالية وبناء القدرات والتكيف مع التحديات العالمية.

