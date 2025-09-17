أبرزها الإسماعيلي والزمالك، حكام مباريات الخميس بالجولة السابعة من الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وأبرزها الإسماعيلي ضد الزمالك وبيراميدز ضد زد.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

مباراة مودرن ضد إنبي

مباراة بيراميدز ضد زد

مباراة الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلي

ترتيب أندية الدوري المصري قبل الجولة السابعة

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الزمالك قمة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مواجهات الجولة السابعة.

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- زد 9 نقاط

7- إنبي 9 نقاط

8- بتروجيت 9 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- بيراميدز 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- سموحة 7 نقاط

15- الأهلي 6 نقاط

16- الجونة 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

وتنطلق الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء بثلاث مواجهات تجمع المقاولون ضد فاركو، والجونة ضد بتروجيت، والمصري ضد غزل المحلة.

ويشهد غدا الخميس 4 مواجهات بين الإسماعيلي ضد الزمالك، ومودرن سبورت ضد إنبي، والاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية، وبيراميدز ضد زد.

وتختتم الجولة يوم الجمعة بمواجهات وادي دجلة ضد طلائع الجيش، وسموحة ضد حرس الحدود، والأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

