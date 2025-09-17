الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يسعى لمصالحة جماهيره على حساب غزل المحلة بالدوري

المصري البورسعيدي،فيتو
المصري البورسعيدي،فيتو

يستضيف المصري البورسعيدي نظيره غزل المحلة، اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة المصري ضد غزل المحلة 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المصري ضد غزل المحلة، باستاد السويس الجديد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء.

القناة الناقلة لمباراة المصري أمام غزل المحلة 

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري وغزل المحلة عبر قناة أون سبورت.

 

ويسعى النادي المصري لمصالحة جماهيره، بعد الهزيمة التي تلقاها أمام الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة الماضية، والتي أطاحت به من صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

 

وتُعد هذه الخسارة الأولى للمصري في الموسم الجاري، ليتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني.

في المقابل، يسعى فريق غزل المحلة، بقيادة المدير الفني علاء عبد العال، لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في الدوري، ليجمع 8 نقاط وضعته في المركز التاسع.

 

 

ويقود مباراة المصري وغزل المحلة تحكيميا الدولي محمود بسيوني (حكمًا للساحة)، الدولي أحمد حسام طه وعلي علاء (مساعدين)، محمد ناصر (حكمًا رابعًا)، الدولي محمود عاشور وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري التونسي نبيل الكوكي المصري البورسعيدي المصري امام غزل المحلة المصري وغزل المحلة المصري ضد غزل المحلة

مواد متعلقة

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

تقارير إسبانية: هالاند يتحول إلى هوس عند خوان لابورتا

موعد مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

الكاف يفتتح ورشة عمل للمديرين التنفيذيين للاتحادات الأفريقية

بعد طرح أول أعماله، راموس يطلب الغناء في سانتياجو بيرنابيو (فيديو)

صدمة لجماهير البارسا، فئران في ملعب الكامب نو (فيديو)

لاعب سعودي ضمن القائمة، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بدوري أبطال آسيا

تفاصيل أول مران لمنتخب مصر للشباب في تشيلي

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

البيضاء والبلدي لأول مرة، انخفاض سعر الفراخ اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

بشاير خريفية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

والده تركه أمام مسجد بالشرقية وعليه آثار تعذيب، مناشدة لوزيرة التضامن لإنقاذ طفل من ذوي الهمم

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

فئات يحق لها إدخال المريض مصحة نفسية رغما عنه

منها توفير عمل بأجر واحترام المعتقدات الدينية، 10 مبادئ أممية لمعاملة السجناء

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads