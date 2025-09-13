السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباراة ركلات الجزاء، المقاولون يخطف تعادلا مثيرا من غزل المحلة بالدوري

غزل المحلة والمقاولون
غزل المحلة والمقاولون العرب

الدوري المصري، انتهت مباراة غزل المحلة مع المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. 

وتقدم غزل المحلة عن طريق أحمد شوشة في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ثم خطف مصطفى جمال هدف التعادل في وقت قاتل للمقاولون في الدقيقة 7+90 من ركلة جزاء.

 

تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون العرب 

حراسة المرمي: عامر عامر 

خط الدفاع: يحيى زكريا والعش وأحمد شوشة وعموري 

خط الوسط: العرفاوي وبسام وليد وميهوب وموري توريه. 

خط الهجوم: جريندو وأحمد عتمان

تشكيل المقاولون العرب أمام غزل المحلة

وضم تشكيل المقاولون محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عايد ولؤي وائل ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي وإسلام جابر ونادر هشام وعمر الوحش وجواكيم أوجيرا ومحمود جودة ومحمد عنتر.

وضمت دكة البدلاء محمود الحضري ومحمد الكرتة ومحمد هاني تريكا واسلام عبداللاه وجوزيف أوشايا وبنجامين اوكورنكو وتشارلز باساي ويوسف عفيفي ومحمد عبدالناصر.

موقف المقاولون وغزل المحلة 

وبتلك النتيجة يحتل غزل المحلة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل المقاولون المركز التاسع عشر برصيد ثلاث نقاط فقط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة المقاولون العرب الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري غزل المحلة أمام المقاولون العرب

مواد متعلقة

الأهلي يعلن انعقاد الجمعية العمومية تحت إشراف قضائي كامل

عادل طعيمة لـ فيتو: أرفض قرار الخطيب لهذا السبب

شوط أول سلبي بين غزل المحلة والمقاولون العرب بالدوري

فحص طبي للاعب الأهلي لتحديد موقفه من مباراة إنبي في الدوري

كٌتيب يتضمن تعديلات لائحة النادي لأعضاء الأهلي

عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

بعد إعلانه رسميًا عدم الترشح لرئاسة النادي.. ماذا حقق الأهلي في عهد محمود الخطيب؟ (إنفوجراف)

أخبار الرياضة اليوم: محمود الخطيب يعلن عدم ترشحه لرئاسة الأهلي وموقف إدارة الأحمر من قرار بيبو، السر الخفي وراء الاعتذار، الزمالك يعلن قائمته لمباراة المصري بالدوري

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads