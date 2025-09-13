مباراة ركلات الجزاء، المقاولون يخطف تعادلا مثيرا من غزل المحلة بالدوري

الدوري المصري، انتهت مباراة غزل المحلة مع المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم غزل المحلة عن طريق أحمد شوشة في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ثم خطف مصطفى جمال هدف التعادل في وقت قاتل للمقاولون في الدقيقة 7+90 من ركلة جزاء.

تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون العرب

حراسة المرمي: عامر عامر

خط الدفاع: يحيى زكريا والعش وأحمد شوشة وعموري

خط الوسط: العرفاوي وبسام وليد وميهوب وموري توريه.

خط الهجوم: جريندو وأحمد عتمان

تشكيل المقاولون العرب أمام غزل المحلة

وضم تشكيل المقاولون محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عايد ولؤي وائل ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي وإسلام جابر ونادر هشام وعمر الوحش وجواكيم أوجيرا ومحمود جودة ومحمد عنتر.

وضمت دكة البدلاء محمود الحضري ومحمد الكرتة ومحمد هاني تريكا واسلام عبداللاه وجوزيف أوشايا وبنجامين اوكورنكو وتشارلز باساي ويوسف عفيفي ومحمد عبدالناصر.

موقف المقاولون وغزل المحلة

وبتلك النتيجة يحتل غزل المحلة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل المقاولون المركز التاسع عشر برصيد ثلاث نقاط فقط.

