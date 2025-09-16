موعد مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

يلتقي فريق الهلال السعودي في مباراة هامة أمام الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، على ملعب “المملكة أرينا”، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتمتع الهلال بسجل قوي في دوري أبطال آسيا، إذ لم يذق طعم الهزيمة في آخر 8 مباريات افتتاحية بالبطولة، محققًا خلالها 3 انتصارات و5 تعادلات.

موعد مباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة



ومن المقرر انطلاق مباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025، ضمن منافسات مرحلة الدوري من المسابقة القارية موسم 2025-2026، في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على أرضية ملعب “المملكة آرينا” بالعاصمة الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا



وتُذاع المباراة التي تجمع الهلال مع الدحيل، عبر قناة beIN Sports 2، وقناة الكأس الرياضية.



ويتولى المعلق الرياضي عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث اللقاء بين الهلال والدحيل.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الدخيل



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، يوسف أكتشيتشيك، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو.



خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم فيليبي.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، داروين نونيز، سالم الدوسري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.