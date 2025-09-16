الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

يلتقي فريق الهلال السعودي في مباراة هامة أمام الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، على ملعب “المملكة أرينا”، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

ويتمتع الهلال بسجل قوي في دوري أبطال آسيا، إذ لم يذق طعم الهزيمة في آخر 8 مباريات افتتاحية بالبطولة، محققًا خلالها 3 انتصارات و5 تعادلات.

موعد مباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة


ومن المقرر انطلاق مباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025، ضمن منافسات مرحلة الدوري من المسابقة القارية موسم 2025-2026، في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على أرضية ملعب “المملكة آرينا” بالعاصمة الرياض. 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا


وتُذاع المباراة التي تجمع الهلال مع الدحيل، عبر قناة beIN Sports 2، وقناة الكأس الرياضية.


ويتولى المعلق الرياضي عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث اللقاء بين الهلال والدحيل.

 

التشكيل المتوقع للهلال أمام الدخيل 


حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، يوسف أكتشيتشيك، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو.


خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم فيليبي.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، داروين نونيز، سالم الدوسري.

 

