رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

 وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وتراجع النادي الأهلي إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل مع إنبي بهدف لكل منهما في ختام الجولة السادسة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة ومركز الأهلي

1- الزمالك 13 نقطة
2- المصري 11 نقطة 
3- وادي دجلة 10 نقاط
4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
5- مودرن سبورت 10 نقاط
6- زد 9 نقاط
7- إنبي 9 نقاط
8- بتروجيت 9 نقاط
9- غزل المحلة 8 نقاط
10- بيراميدز 8 نقاط
11- حرس الحدود 8 نقاط
12- طلائع الجيش 8 نقاط
13- البنك الأهلي 7 نقاط
14- سموحة 7 نقاط
15- الأهلي 6 نقاط
16- الجونة 6 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- الإسماعيلي 4 نقاط
19- المقاولون العرب 3 نقاط
20- فاركو نقطتان
21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

