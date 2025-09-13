الأحد 14 سبتمبر 2025
المقاولون يسجل هدفا بـ"روحين" في مرمى غزل المحلة

غزل المحلة أمام المقاولون
غزل المحلة أمام المقاولون

شهدت مباراة غزل المحلة والمقاولون في الدوري المصري الممتاز إحراز ذئاب الجبل هدفا في شباك زعيم الفلاحين يستحق أن يطلق عليه هدف بروحين.

ويعد هدف المقاولون في مرمى غزل المحلة هو أول أهداف ذئاب الجبل في الدوري المصري بعد خوض 6 مباريات هذا الموسم.

كما يعد هدف المقاولون أمام زعيم الفلاحين هو الأول التي تستقبله شباك المحلاوية في الدوري هذا الموسم بعد التعادل السلبي في 4 مباريات وتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة في الجولة التي سبقت مواجهة ذئاب الجبل اليوم.

أهداف مباراة غزل المحلة أمام المقاولون 

وانتهت مباراة غزل المحلة مع المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. 

وتقدم غزل المحلة عن طريق أحمد شوشة في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ثم خطف مصطفى جمال هدف التعادل في وقت قاتل للمقاولون في الدقيقة 7+90 من ركلة جزاء.

 

