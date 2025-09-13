المقاولون يسجل هدفا بـ"روحين" في مرمى غزل المحلة

شهدت مباراة غزل المحلة والمقاولون في الدوري المصري الممتاز إحراز ذئاب الجبل هدفا في شباك زعيم الفلاحين يستحق أن يطلق عليه هدف بروحين.

ويعد هدف المقاولون في مرمى غزل المحلة هو أول أهداف ذئاب الجبل في الدوري المصري بعد خوض 6 مباريات هذا الموسم.

كما يعد هدف المقاولون أمام زعيم الفلاحين هو الأول التي تستقبله شباك المحلاوية في الدوري هذا الموسم بعد التعادل السلبي في 4 مباريات وتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة في الجولة التي سبقت مواجهة ذئاب الجبل اليوم.

أهداف مباراة غزل المحلة أمام المقاولون

وانتهت مباراة غزل المحلة مع المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم غزل المحلة عن طريق أحمد شوشة في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ثم خطف مصطفى جمال هدف التعادل في وقت قاتل للمقاولون في الدقيقة 7+90 من ركلة جزاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.