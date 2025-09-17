الجونة يستضيف بتروجيت في مواجهة قوية بالدوري

يستضيف ستاد خالد بشارة مواجهة مرتقبة في تمام الثامنة مساء اليوم، حيث يلتقي فريق الجونة، صاحب الأرض، نظيره بتروجيت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز .

ويسعى كلا الفريقين لتحسين موقعهما في جدول الترتيب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة.

يدخل الجونة اللقاء مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في محاولة لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

الفريق الساحلي خاض حتى الآن 5 مباريات في الدوري، وتمكن من الفوز في مباراة واحدة، وخسر في أخرى، بينما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

كما يطمح الجونة لتعويض خسارته الأخيرة أمام حرس الحدود بنتيجة 2-1 واستغلال فرصة اللعب على أرضه للعودة إلى طريق الانتصارات.

وسجل لاعبو الجونة 3 أهداف منذ بداية الموسم، واستقبلت شباكهم العدد ذاته من الأهداف، ليحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، تحت قيادة المدير الفني مصطفى بيبو.

في المقابل، يسعى فريق بتروجيت لتعويض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بثلاثية دون رد، والتي جمدت رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن.

الفريق البترولي خاض 6 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في اثنتين، وخسر واحدة، بينما تعادل في ثلاث مواجهات. سجل لاعبوه 4 أهداف، فيما استقبلت شباكهم 5 أهداف.

ويأمل بتروجيت في العودة من ملعب الجونة بثلاث نقاط ثمينة تساعده على التقدم 6 مراكز في جدول الترتيب واقتحام المربع الذهبي، في انتظار تعثر الفرق المنافسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.