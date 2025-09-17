الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجونة يستضيف بتروجيت في مواجهة قوية بالدوري

فريق الجونة، فيتو
يستضيف ستاد خالد بشارة مواجهة مرتقبة في تمام الثامنة مساء اليوم، حيث يلتقي فريق الجونة، صاحب الأرض، نظيره بتروجيت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز .

 ويسعى كلا الفريقين لتحسين موقعهما في جدول الترتيب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة.

يدخل الجونة اللقاء مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في محاولة لحصد ثلاث نقاط ثمينة. 

الفريق الساحلي خاض حتى الآن 5 مباريات في الدوري، وتمكن من الفوز في مباراة واحدة، وخسر في أخرى، بينما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

كما يطمح الجونة لتعويض خسارته الأخيرة أمام حرس الحدود بنتيجة 2-1 واستغلال فرصة اللعب على أرضه للعودة إلى طريق الانتصارات.

وسجل لاعبو الجونة 3 أهداف منذ بداية الموسم، واستقبلت شباكهم العدد ذاته من الأهداف، ليحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، تحت قيادة المدير الفني مصطفى بيبو.

في المقابل، يسعى فريق بتروجيت لتعويض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بثلاثية دون رد، والتي جمدت رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن. 

الفريق البترولي خاض 6 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في اثنتين، وخسر واحدة، بينما تعادل في ثلاث مواجهات. سجل لاعبوه 4 أهداف، فيما استقبلت شباكهم 5 أهداف.

ويأمل بتروجيت في العودة من ملعب الجونة بثلاث نقاط ثمينة تساعده على التقدم 6 مراكز في جدول الترتيب واقتحام المربع الذهبي، في انتظار تعثر الفرق المنافسة.

الدوري الممتاز البنك الاهلي الأهلي بتروجت حرس الحدود ستاد خالد بشارة فريق بتروجت

