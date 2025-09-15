الإثنين 15 سبتمبر 2025
بعد طرح أول أعماله، راموس يطلب الغناء في سانتياجو بيرنابيو (فيديو)

طلب سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني السابق، ولاعب مونتيري المكسيكي، من إدارة ناديه السابق أن يغني  في ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

 

ونجح راموس مؤخرًا في اقتحام عالم الغناء، عبر أغنية حملت اسم "سيبيليس"، وهو اسم ساحة الاحتفالات الشهيرة لريال مدريد بالألقاب.

وشدد راموس، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، على رغبته في إحياء حفل غنائي في  ملعب سانتياجو برنابيو، موضحا “مشروعي الغنائي ليس مجرد نزوة وأحلم بإحياء حفل موسيقي في سانتياغو برنابيو، ملعب ريال مدريد”.

وأكمل راموس في مكالمة عبر الفيديو: “آمل أن تتاح لي الفرصة في المستقبل  للإعلان عن إقامة حفل في البرنابيو، وهو أمر سيكون مذهلًا، لكن علينا أن نسير خطوة بخطوة”.

 

