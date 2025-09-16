تقارير إسبانية: هالاند يتحول إلى هوس عند خوان لابورتا

كشفت تقارير إسبانية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يحلم بالتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدعيم خط هجوم البارسا.

وكشفت شبكة “El Nacional” الإسبانية، أن هالاند أصبح بمثابة الهوس إلى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، ولا يريد الاستسلام في فكرة ضمه إلى النادي.

وتابعت: لابورتا يطمح في ضم هالاند إلى برشلونة خاصة وأن الفريق كان قريبا من ضم اللاعب خلال تواجده في صفوف فريق بوروسيا دورتموند وقبل انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022، وسط ترحيب من اللاعب ولكن الصفقة توقفت حسب ما قالته التقارير الصحفية.

ولا يزال يتبقى في عقد هالاند مع نادي مانشستر سيتي تسعة سنوات مقبلة، حيث ينتهي تعاقد المهاجم النرويجي مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو من عام 2034.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.