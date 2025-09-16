الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
تقارير إسبانية: هالاند يتحول إلى هوس عند خوان لابورتا

كشفت تقارير إسبانية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يحلم بالتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدعيم خط هجوم البارسا.

وكشفت شبكة “El Nacional” الإسبانية، أن هالاند أصبح بمثابة الهوس إلى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، ولا يريد الاستسلام في فكرة ضمه إلى النادي.

وتابعت: لابورتا يطمح في ضم هالاند إلى برشلونة خاصة وأن الفريق كان قريبا من ضم اللاعب خلال تواجده في صفوف فريق بوروسيا دورتموند وقبل انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022، وسط ترحيب من اللاعب ولكن الصفقة توقفت حسب ما قالته التقارير الصحفية.

ولا يزال يتبقى في عقد هالاند مع نادي مانشستر سيتي تسعة سنوات مقبلة، حيث ينتهي تعاقد المهاجم النرويجي مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو من عام 2034.

