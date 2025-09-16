بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

ارتبط اسم البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأسبق، بالنادي الأهلي بعد عرضه على مسؤولي الأحمر للتعاقد معه.

وأضاف مصدر أن هناك أكثر من عضو بارز في لجنة التخطيط اعترض على دخول فيتوريا قائمة المرشحين وأكد أنه غير جدير بقيادة الأهلي.

وتمت إقالة فيتوريا من تدريب نادي باناثانايكوس اليوناني، مؤخرا.

ارقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس

وقاد فيتوريا الفريق اليوناني في 43 مباراة.

وحقق الفوز في 23 لقاء، بينما حلت الهزيمة 11 مرة وتعادل في 9 مناسبات. وفشل مع الفريق في التأهل لدوري الأبطال، وبدأ الموسم الجديد بتعادل وخسارة.

ارقام فيتوريا مع منتخب مصر

وتولى روي فيتوريا قيادة منتخب مصر في يوليو 2022، خاض 18 مباراة، فاز في 12 لقاء، وتعادل 4 مرات، بينما خسر مرتين، وتعد أبرز محطاته مع الفراعنة، الصعود من دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، قبل أن يخرج من دور الـ16.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.