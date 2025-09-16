الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراة المصري ضد غزل المحلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

غزل المحلة
المصري ضد غزل المحلة، يستضيف المصري البورسعيدي نظيره غزل المحلة، غدا الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد غزل المحلة 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المصري ضد غزل المحلة، غدا الاربعاء، باستاد السويس الجديد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء.

القناة الناقلة لمباراة المصري أمام غزل المحلة 

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري وغزل المحلة في الدوري الممتاز عبر قناة أون سبورت.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء أعلنت حكام مباريات غدا الأربعاء في افتتاح منافسات الجولة السابعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد اليوم الاول من الجولة السابعة 3 مباريات ’ حيث يستضيف ملعب المقاولون لقاء المقاولون مع فاركو في تمام الخامسة، أما في الثامنة فيواجه فريق الجونة نظيره بتروجت على ملعب خالد بشارة وفي نفس التوقيت يشهد ملعب السويس الجديد لقاء المصري مع غزل المحلة.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- المقاولون أمام فاركو: وائل فرحان (حكمًا للساحة) ’ محمد علي توفيق وخالد حسام طه (مساعدين) ’ محمد عبد العزيز (حكمًا رابعًا) ’ محمد أحمد الشناوي وخالد حسين (تقنية الفيديو).

- الجونة ضد بتروجت: محمود ناصف (حكمًا للساحة) ’ عمران فريج وسيد أبو خاطر (مساعدين) ’ محمود رشدي (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عبد العزيز السيد ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

- المصري ضد غزل المحلة: الدولي محمود بسيوني (حكمًا للساحة) ’ الدولي أحمد حسام طه وعلي علاء (مساعدين) ’ محمد ناصر (حكمًا رابعًا) ’ الدولي محمود عاشور وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المقاولون ضد فاركو - 5 مساء - ستاد المقاولون

الجونة ضد بتروجت - 8 مساء - ستاد خالد بشارة

المصري ضد غزل المحلة - 8 مساء - ستاد السويس الجديد

الخميس 18 سبتمبر 2025

الاسماعيلي ضد الزمالك - 5 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

مودرن سبورت ضد إنبي - 5 مساء - ستاد القاهرة

الاتحاد السكندري ضد كهرباء لاسماعيلية - 8 مساء - ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد زد - 8 مساء - ستاد 30 يونيو

الجمعة 19 سبتمبر 2025

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد السلام

سموحة ضد حرس الحدود - 8 مساء - ستاد برج العرب

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء- ستاد القاهرة

المصري ضد غزل المحلة غزل المحلة المصري امام غزل المحلة مباراة المصري ضد غزل المحلة الدورى المصرى الممتاز

الجريدة الرسمية
