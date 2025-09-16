القرفة تخفف آلام الروماتويد وتحمي من الزهايمر

فوائد القرفة، القرفة من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها مذاق لاذع وحلو وعرفت منذ القدم وكانت تستخدم فى الطب القديم وايضا تستخدم كتوابل وفى عمل المشروبات الدافئة وصناعة الحلوى.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القرفة من أقدم وأشهر التوابل في العالم، وتستخرج من اللحاء الداخلي لشجرة القرفة، وتتميز برائحتها العطرية ونكهتها المميزة التي تضيف طعم رائع للأطعمة والمشروبات، إلى جانب استخدامها في الطهي، تتمتع القرفة بخصائص غذائية وصحية قيمة تجعلها من المكونات المهمة في الطب الشعبي والحديث على حد سواء.

فوائد القرفة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد القرفة للصحة:-

تعد القرفة من أفضل التوابل التي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، ما يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، أظهرت بعض الدراسات أن تناول القرفة قد يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز بعد الوجبات، وهو أمر مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.

القرفة قد تلعب دور في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، فهي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، مع الحفاظ على مستوى الكوليسترول الجيد، هذا التأثير يساهم في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

تحتوي القرفة على مركبات نباتية قوية مثل “البوليفينولات” التي تعمل كمضادات أكسدة، وتساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تضر بالخلايا، هذه الخاصية تجعل القرفة داعم مهم لصحة الجسم وحمايته من الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

القرفة تحتوي على مركبات طبيعية تقلل من التورم والالتهابات في الجسم، وقد تفيد الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل أو أمراض التهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، كما تساعد في تهدئة التهابات الجهاز الهضمي.

هناك أبحاث تشير إلى أن القرفة قد تساهم في حماية خلايا الدماغ من التلف وتحسين الوظائف الإدراكية، كما ربطت بعض مركباتها بتقليل تراكم البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، مما يجعلها مهمة لدعم صحة الجهاز العصبي.

استخدام القرفة في الطعام يساعد على تهدئة المعدة، وتقليل الانتفاخ والغازات، وتحفيز إفراز العصارات الهاضمة، كما يمكن أن تكون مفيدة في تخفيف الغثيان وتحسين الشهية، خصوصا عند إضافتها إلى المشروبات الدافئة.

القرفة تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، حيث أظهرت الدراسات أنها قد تمنع نمو بعض الكائنات الضارة مثل بكتيريا الإشريكية القولونية، وفطريات الكانديدا، لذلك يمكن استخدامها كإضافة طبيعية لحماية الأطعمة أو لدعم صحة الفم.

القرفة قد تساهم في دعم عملية فقدان الوزن بفضل قدرتها على تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية، كما أن إضافتها إلى الأطعمة والمشروبات تمنح إحساس بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.

مشروب القرفة الدافئ مع العسل أو الليمون يعد من الوصفات المنزلية الشهيرة لتخفيف احتقان الحلق وتدفئة الجسم أثناء نزلات البرد، كما أن خصائصها المضادة للبكتيريا تساعد على تهدئة الالتهابات الخفيفة.

احتواء القرفة على مضادات الأكسدة يجعلها مكون مهم في بعض منتجات العناية بالبشرة، حيث تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة وتحسين الدورة الدموية، ما يمنح البشرة إشراقة طبيعية.

بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا، يمكن للقرفة أن تساعد في محاربة رائحة الفم الكريهة وتقليل نمو الجراثيم المسببة لتسوس الأسنان، لذلك تضاف القرفة أحيانا إلى بعض معاجين الأسنان أو غسولات الفم الطبيعية.

يفضل تناول القرفة بكميات معتدلة، حيث إن الإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل تهيج المعدة أو زيادة سيولة الدم بسبب احتوائها على مركب الكومارين.

