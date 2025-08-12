فوائد القرفة، تنظيم السكر ودعم القلب وحل مشاكل البشرة والشعر

فوائد القرفة، تعد القرفة من أقدم وأشهر التوابل التي عرفها الإنسان، واستخدمت منذ آلاف السنين في الحضارات القديمة مثل مصر والصين والهند، ليس فقط كمنكّه للطعام، ولكن أيضًا كعلاج طبيعي لمجموعة واسعة من المشكلات الصحية.





تستخرج القرفة من لحاء شجرة القرفة، وتتميز برائحتها العطرية المميزة ونكهتها الحلوة اللاذعة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن القرفة ليست مجرد بهار يضيف نكهة لذيذة للأطعمة، بل هي كنز من الفوائد الصحية والجمالية. فهي تدعم صحة القلب، وتحسن مستويات السكر، وتقوي المناعة، وتحافظ على نضارة البشرة والشعر.



أضافت الدكتورة مروة، أن إضافة القرفة إلى نمط حياتك اليومي، سواء كمشروب دافئ أو كعنصر في وصفات الطبخ أو الجمال، يمكن أن يكون خطوة بسيطة ولكن فعالة نحو تحسين صحتك العامة وإطلالتك.





أولًا: فوائد القرفة لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد القرفة للصحة العامة.

القرفة للصحة العامة

تنظيم مستوى السكر في الدم

القرفة من الأعشاب المشهورة بقدرتها على خفض مستوى السكر في الدم، إذ تساعد على تحسين حساسية الجسم لهرمون الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم السكر. وقد وجدت أبحاث أن تناول القرفة بانتظام يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

القرفة تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مع زيادة الكوليسترول النافع (HDL)، ما يساعد على حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

مضاد قوي للأكسدة

تحتوي القرفة على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، وتحمي الخلايا من التلف، مما يبطئ من علامات الشيخوخة ويقي من الأمراض المزمنة.

مضاد للالتهابات

القرفة تحتوي على مركبات طبيعية تقلل من الالتهابات، مما يجعلها مفيدة في تخفيف آلام المفاصل والتهاب العضلات، وكذلك بعض حالات التهاب الجهاز الهضمي.

تعزيز صحة الدماغ

بعض الدراسات أشارت إلى أن القرفة قد تحسن الوظائف الإدراكية والذاكرة، كما تساهم في الوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر والباركنسون.

محاربة البكتيريا والفطريات

القرفة تحتوي على مادة "سينمالدهيد" (Cinnamaldehyde) التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها فعالة في مقاومة بعض أنواع العدوى، مثل تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

المساعدة في الهضم

شاي القرفة يستخدم في الطب الشعبي لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات، الانتفاخ، والإسهال، كما أنه يحفز إفراز العصارات الهاضمة.

دعم فقدان الوزن

القرفة تساعد على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية وتنظيم الشهية، مما قد يدعم خطط إنقاص الوزن إذا تم دمجها مع نظام غذائي صحي.

فوائد القرفة

ثانيًا: فوائد القرفة لجمال بشرتك وشعرك



تحفيز نمو الشعر

القرفة تعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما قد يحفز بصيلات الشعر ويقويها، ويمكن استخدامها في ماسكات الشعر مع الزيوت الطبيعية.

تفتيح البشرة وتحسين مظهرها

بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، تساعد القرفة على منح البشرة مظهرًا أكثر نضارة، كما تدخل في بعض الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

مكافحة حب الشباب

الخصائص المضادة للبكتيريا في القرفة تجعلها مكونًا فعالًا في الحد من ظهور الحبوب، خاصة إذا تم استخدامها موضعيًا مع العسل.

مقشر طبيعي للبشرة

مزج القرفة مع السكر والعسل يصنع مقشرًا طبيعيًا يساعد على إزالة الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية في الوجه.

ثالثًا: طرق استخدام القرفة



كمشروب ساخن: يمكن غلي أعواد القرفة أو إضافة مسحوقها إلى الشاي أو الحليب.

في الطهي: تدخل القرفة في إعداد الحلويات، المخبوزات، وبعض الأطباق المالحة.

كزيت عطري: يستخدم زيت القرفة في التدليك أو العلاج العطري.

في وصفات التجميل: تدمج مع العسل أو الزيوت الطبيعية للبشرة والشعر.

رابعًا: الاحتياطات والتحذيرات



رغم فوائد القرفة العديدة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض المشكلات، مثل:

تهيج الفم أو الجلد عند استخدامها موضعيًا بتركيز عالٍ.

زيادة خطر تلف الكبد بسبب احتوائها على مركب الكومارين، خاصة عند تناول القرفة الصينية بكميات كبيرة.

قد تؤثر على سيولة الدم، لذلك يجب الحذر عند تناولها مع الأدوية المميعة للدم.

لا يُنصح بالإفراط في تناولها أثناء الحمل دون استشارة الطبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.