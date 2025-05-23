فوائد القرفة، تنشط الدماغ وتحارب البكتيريا والفطريات

فوائد القرفة، القرفة من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها نكهة مميزة وتستخدم فى الطهى والحلوى ولها عشاق كثيرون لمذاقها الحلو الحار.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكانت تستخدم في الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القرفة واحدة من أقدم التوابل التي عرفها الإنسان، وهي تستخرج من لحاء شجرة القرفة، وتستخدم في الطبخ والطب الشعبي على حد سواء، وتتميز القرفة برائحتها الزكية وطعمها الحار قليلا، وهي تدخل في إعداد الأطعمة والحلويات والمشروبات، إلى جانب استخدامها في صناعة بعض الأدوية والمستحضرات الطبيعية.

فوائد القرفة للصحة

فوائد القرفة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد القرفة:-

تحتوي القرفة على كمية عالية من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تضر بالخلايا وتسرّع الشيخوخة، وتعد مضادات الأكسدة ضرورية لحماية الجسم من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

أظهرت دراسات متعددة أن للقرفة تأثيرا فعّال في خفض مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، فهي تساعد في تحسين حساسية الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر، كما أن القرفة تبطئ من عملية تفريغ المعدة مما يقلل من ارتفاع السكر بعد الوجبات.

تساعد القرفة في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مع الحفاظ على الكوليسترول الجيد، هذا التأثير يسهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، كما تحتوي القرفة على مركبات قد تقلل من ضغط الدم المرتفع، مما يجعلها مفيدة لصحة القلب عامة.

تتميز القرفة بخواصها المضادة للالتهابات، وهي تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، والتي قد تؤدي إلى أمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية، المركبات الموجودة في القرفة مثل السينامالديهيد تلعب دورا رئيسيا في محاربة البكتيريا والفطريات.

تشير بعض الدراسات إلى أن استنشاق رائحة القرفة أو استهلاكها قد يساعد في تحسين الوظائف المعرفية مثل التركيز والذاكرة والانتباه، هناك أيضا أدلة أولية تشير إلى أنها قد تساهم في الوقاية من أمراض الدماغ المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الزهايمر.

تدخل القرفة ضمن الأنظمة الغذائية المخصصة لإنقاص الوزن، فهي تعزز من عملية التمثيل الغذائي وتقلل من الشهية، كما أن تناولها مع الوجبات قد يساعد في تقليل تخزين الدهون.

تستخدم القرفة في العديد من الوصفات التجميلية بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها فعالة في علاج حب الشباب وبعض الالتهابات الجلدية، كما أن استخدامها في الأقنعة الطبيعية ينشط الدورة الدموية ويعطي البشرة نضارة.

أضرار ومحاذير استخدام القرفة

وتابع، أنه رغم فوائدها الكثيرة، إلا أن تناول القرفة بكميات كبيرة قد يسبب بعض الأضرار، خاصة نوع "القرفة الصينية التي تحتوي على مادة الكومارين التي قد تؤثر على الكبد إذا تم تناولها بكميات كبيرة ولفترات طويلة، لذا يفضل الاعتدال في استهلاكها، ويفضل استخدام "القرفة السيلانية" التي تحتوي على كمية أقل من هذه المادة.

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