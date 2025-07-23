فوائد القرفة، تحمي من مرض باركنسون والزهايمر وتخفض السكر بالدم

فوائد القرفة، القرفة من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تستخدم فى الطهى والحلوى والعصائر لمذاقها اللذيذ ونكهتها المميزة.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القرفة من التوابل العطرية الشهيرة التي تستخرج من لحاء شجرة القرفة، وتستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والطهي، ولا تتميز فقط بنكهتها المميزة، بل تحتوي أيضا على مركبات قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يمنحها فوائد صحية وجمالية متعددة.

فوائد القرفة للصحة

فوائد القرفة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد القرفة للصحة:-

تعد القرفة من أكثر التوابل شهرة في خفض مستويات السكر بالدم، حيث تعمل على تحسين حساسية الإنسولين، وتنظيم امتصاص الجلوكوز في الخلايا، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

القرفة تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات.

بفضل احتوائها على مركب "سينمالدهيد"، تتمتع القرفة بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم المرتبطة بالعديد من الأمراض مثل التهاب المفاصل.

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من تلف الخلايا، وبالتالي تحمي من الشيخوخة المبكرة وأمراض السرطان.

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تحسن التركيز والذاكرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية مثل الزهايمر وباركنسون.

تتميز القرفة بقدرتها على مقاومة البكتيريا والميكروبات، مثل بكتيريا الإشريكية القولونية والفطريات، مما يجعلها مفيدة في دعم الجهاز المناعي.

تساعد القرفة على تقليل الانتفاخ، وعسر الهضم، والغازات، كما أنها تحفز إفراز العصارات الهضمية مما يعزز عملية التمثيل الغذائي.

تتميز القرفة بخصائص مضادة للبكتيريا تساعد على مقاومة الجراثيم المسببة لحب الشباب، ويمكن استخدامها موضعيا مع العسل لتنقية البشرة.

عند استخدامها في وصفات العناية بالشعر، تعمل القرفة على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه.

تمتلك القرفة خواص مقشرة تساعد على إزالة الجلد الميت وتحفيز تجدد الخلايا، مما يمنح البشرة نعومة وإشراقة.

مضادات الأكسدة الموجودة بالقرفة تحارب التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتساعد على شد البشرة وزيادة نضارتها.

يستخدم زيت القرفة أحيانا في منتجات توريد الشفاه لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويمنح مظهر ممتلئ طبيعي.

محاذير استخدام القرفة

وتابع، أنه رغم فوائدها، يجب الانتباه إلى عدم الإفراط في تناول القرفة، خاصة القرفة الصينية (كاسيا)، لأنها تحتوي على مركب الكومارين الذي قد يسبب تلف الكبد عند تناوله بكميات كبيرة، كما يجب تجنب استخدامها المفرط أثناء الحمل أو مع أدوية تسييل الدم إلا بعد استشارة الطبيب.

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