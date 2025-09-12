أخبار الرياضة اليوم: محمود الخطيب يعلن عدم ترشحه لرئاسة الأهلي وموقف إدارة الأحمر من قرار بيبو، السر الخفي وراء الاعتذار، الزمالك يعلن قائمته لمباراة المصري بالدوري
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
ماذا يدور خلف الكواليس؟ مفاجأة عن مصير محمد صلاح مع ليفربول
بدأت التساؤلات تُطرح داخل أروقة نادي ليفربول بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعدما كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن النادي لا يستبعد رحيله قبل نهاية عقده الحالي، الممتد حتى صيف 2027.
رسميًا، محمود الخطيب يعلن عدم ترشحه لرئاسة الأهلي
أعلن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي اعتذاره عن عدم الترشح للانتخابات المقبلة لرئاسة القلعة الحمراء.
هل تحسم جلسة الساحل مصير الخطيب مع الأهلي؟
بعد قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالاعتذار عن خوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة، حرص الخطيب على غلق هاتفه والتوجه رفقة أسرته إلى الساحل الشمالي، للابتعاد عن حالة الصخب التي سادت النادي، بعد قراره بعدم خوض الانتخابات المقبلة على منصب رئيس النادي.
بيان رسمي من مجلس إدارة الأهلي بشأن اعتذار الخطيب
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الجمعة بيانا رسميا بشأن قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالاعتذار عن عدم خوض الانتخابات المقبلة للأحمر.
السر الخفي وراء اعتذار الخطيب عن عدم خوض انتخابات الأهلي
أثار قرار محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم خوض الانتخابات المقبلة العديد من التساؤلات حول سبب اتخاذه هذا القرار في هذا التوقيت.
تعديل جديد من الفيفا لجدول التوقفات الدولية
كشفت تقارير صحفية عالمية عن إجراء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديل جديد على جدول التوقفات الدولية، يبدأ تطبيقه اعتبارا من عام 2026 ويستمر حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن اللاعبين وتحسين تنظيم الأجندة الدولية.
كاف يكشف مواعيد طرح تذاكر أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية، عن بدء العد التنازلي الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.
تحرك جديد من أوليكساندريا الأوكراني ضد الزمالك بشأن قسط صفقة بيزيرا
الزمالك، كشف مصدر داخل الزمالك، آخر تطورات أزمة الأبيض مع فريق أوليكساندريا الأوكراني، بسبب عدم دفع القسط الأول من صفقة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.
الظهور الأول لـ أوشينج وعودة الجزيري، فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري بالدوري
الزمالك والمصري، أعلن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها غدًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
الأهلي والزمالك بمجموعة واحدة، نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد بالمغرب
أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 11 حتى 20 أكتوبر المقبل، عن وقوع الأهلي والزمالك سويا في المجموعة الأولي.
