أخبار الرياضة اليوم: محمود الخطيب يعلن عدم ترشحه لرئاسة الأهلي وموقف إدارة الأحمر من قرار بيبو، السر الخفي وراء الاعتذار، الزمالك يعلن قائمته لمباراة المصري بالدوري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

بدأت التساؤلات تُطرح داخل أروقة نادي ليفربول بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعدما كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن النادي لا يستبعد رحيله قبل نهاية عقده الحالي، الممتد حتى صيف 2027.

أعلن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي اعتذاره عن عدم الترشح للانتخابات المقبلة لرئاسة القلعة الحمراء.

بعد قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالاعتذار عن خوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة، حرص الخطيب على غلق هاتفه والتوجه رفقة أسرته إلى الساحل الشمالي، للابتعاد عن حالة الصخب التي سادت النادي، بعد قراره بعدم خوض الانتخابات المقبلة على منصب رئيس النادي.

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الجمعة بيانا رسميا بشأن قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالاعتذار عن عدم خوض الانتخابات المقبلة للأحمر.

أثار قرار محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم خوض الانتخابات المقبلة العديد من التساؤلات حول سبب اتخاذه هذا القرار في هذا التوقيت.

كشفت تقارير صحفية عالمية عن إجراء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديل جديد على جدول التوقفات الدولية، يبدأ تطبيقه اعتبارا من عام 2026 ويستمر حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن اللاعبين وتحسين تنظيم الأجندة الدولية.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية، عن بدء العد التنازلي الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

الزمالك، كشف مصدر داخل الزمالك، آخر تطورات أزمة الأبيض مع فريق أوليكساندريا الأوكراني، بسبب عدم دفع القسط الأول من صفقة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.

الزمالك والمصري، أعلن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها غدًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 11 حتى 20 أكتوبر المقبل، عن وقوع الأهلي والزمالك سويا في المجموعة الأولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.