الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الظهور الأول لـ أوشينج وعودة الجزيري، فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري بالدوري

فيريرا
فيريرا

 الزمالك والمصري، أعلن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها غدًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام المصري

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – محمود بنتايج – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – خوان بيزيرا – آدم كايد.

خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – عمرو ناصر – أحمد شريف – سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء غدا السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وتعد تلك المواجهة رقم 120 بتاريخ مواجهات الزمالك والمصري، حيث سبق والتقيا في 119 مباراة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت وحقق الأبيض الفوز في 64 مباراة في حين فاز المصري في 25 مباراة وتعادلا في 30 مباراة. 

وسجل لاعبو الزمالك 170 هدفا في حين أحرز لاعبو المصري 91 هدفا.

وتعد هذه المباراة رقم 106 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري فقط وتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة في الدوري، ففاز في 61 مباراة، في حين فاز أبناء بورسعيد على الفارس الأبيض في 19 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 25 مباراة. 

هدافو الزمالك والمصري

ويأتي علي خليل لاعب الزمالك السابق على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 11 هدفا. 

وفي المركز الثاني جمال عبد الحميد برصيد 9 أهداف ثم عبد الحليم علي في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، ثم حسام حسن الذي لعب للفريقين الزمالك والمصري برصيد 7 أهداف ثم حسن شحاتة برصيد 6 أهداف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصري

مواد متعلقة

بعد صفقة بارون أوشينج.. الزمالك يضم 10 أجانب في موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي قبل موقعة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

رغم ضم الجوهرة الكينية، عمر جابر يقود الجبهة اليمنى للزمالك أمام المصري

قبل مباراة الغد، علي خليل الهداف التاريخي لمباريات الزمالك والمصري

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

صراع القمة، موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

بعد صفقة بارون أوشينج، قائمة الزمالك تضم 10 أجانب في موسم 2025-2026

كل ما تريد معرفته عن "الكيني بارون أوشينج" صفقة الزمالك الجديدة

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads