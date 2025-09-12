الجمعة 12 سبتمبر 2025
اتحاد جدة يتقدم على الفتح بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق الاتحاد على نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، مساء اليوم الجمعة على استاد الإنماء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي.

وسجل حسام عواد هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 22، ثم تعادل الفتح في الدقيقة 33 عن طريق ماتياس فارجاس.

ثم سجل الهدف الثاني والثالث لفريق الاتحاد اللاعب ستيفن بيرجوين في الدقيقة 35 و39.

التشكيل اتحاد جدة أمام الفتح 

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - سعد الموسى - دانيلو بيريرا - معاذ فقيهي

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي - صالح الشهري - ستيفن بيرجوين.

ويغيب كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد، أمام الفتح، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل فريق الاتحاد وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط من مباراة وحيدة، متصدرًا في نفس العدد من النقاط مع النصر الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وخاض العميد بقيادة الفرنسي لوران بلان مباراة وحيدة في الجولة الأولى أمام الأخدود، وحقق فوزًا عريضًا بنتيجة 5-2.

في المقابل يحتل الفتح بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز المركز الـ12 بدون رصيد من النقاط، ولعب مباراة وحيدة خسرها أمام الفيحاء بنتيجة 2-1.

