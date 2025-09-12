الجمعة 12 سبتمبر 2025
رياضة

شوط أول سلبي بين زد والإسماعيلي في الدوري الممتاز

الإسماعيلي
الإسماعيلي

انتهي الشوط الأول من مباراة فريق زد مع نظيره الإسماعيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد مزيكا.

خط الدفاع: أحمد طارق، أحمد فتحي كاستيلو، محمد ربيعة، أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط: أحمد الصغيري، مصطفى سعد، بيتر زيلو موتوموسي، محمود صابر، عبد الرحمن البانوبي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

تشكيل الإسماعيلي أمام زد

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: عمر القط، عبد الله محمد، محمد عمار، محمد إيهاب.

خط الوسط: إريك تراوري، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، محمد عبد السميع، نادر فرج.

خط الهجوم: أنور عبد السلام.

موقف الإسماعيلي وزد في الدوري 

ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة ورصيده 4 نقاط  يحتل بها المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يملك فريق زد  صاحب الأرض 6 نقاط ويحتل المركز الحادى عشر في جدول الترتيب.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة زد ضد الإسماعيلي في الجولة السادسة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

حكام مباراة زد ضد الإسماعيلي

 محمد العتباني (حكمًا للساحة)، عماد العقاد ومحمد سعيد "شيكا" (مساعدين)، أحمد شهود (حكمًا رابعًا)، الدولي عمرو الشناوي وهاني خيري (تقنية الفيديو).

