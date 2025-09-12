علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب غدا السبت في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة غزل المحلة لمواجهة المقاولون العرب

موعد مباراة غزل المحلة ضد المقاولون

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة غزل المحلة أمام المقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة مساء باستاد المحلة لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

موقف غزل المحلة والمقاولون في الدوري الممتاز

ويتواجد غزل المحلة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بعد الفوز أمام الإسماعيلي 3-0 في الجولة الماضية والتعادل في 4 مواجهات سابقة أبرزها الأهلي بنتيجة واحدة 0-0.

على جانب آخر يحتل المقاولون العرب المركز التاسع عشر برصيد نقطتين بعد التعادل مع الزمالك وحرس الحدود والخسارة في ثلاث مواجهات آخرهم سيراميكا كليوباترا 1-0 بالجولة الماضية وبتروجيت 1-0 بالجولة الرابعة وزد 2-0 بالجولة الأولى.

