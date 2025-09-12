السر الخفي وراء اعتذار الخطيب عن عدم خوض انتخابات الأهلي المقبلة

أثار قرار محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم خوض الانتخابات المقبلة العديد من التساؤلات حول سبب اتخاذه هذا القرار في هذا التوقيت.

سر اعتذار الخطيب عن عدم خوض انتخابات الأهلي المقبلة

وعلمت فيتو من مصدر مقرب من الخطيب أن الحالة الصحية للخطيب وتحذير الأطباء لرئيس مجلس إدارة الأهلي من تدهور صحته واحتياج بيبو لإجراء عملية جراحية دقيقة في فرنسا كان السبب في قرار بيبو بعد خوض الانتخابات خاصة وأن العملية الجراحية الدقيقة التي من المفترض أن يجريها الخطيب ستعيقه عن أداء مهام منصبه بالشكل الكامل وهو ما جعل الخطيب يتخذ قراره بعدم خوض الانتخابات.

وسادت حالة من الارتباك والغموض بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد الإعلان رسميا عن اعتذار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي عن عدم المشاركة بالانتخابات المقبلة.

وشهد مقر النادي بالجزيرة عددا من الاجتماعات، حيث حرص المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي على عقد اجتماع مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للقلعة الحمراء لبحث الموقف بعد قرار الخطيب خاصة وأن الجميع فشل في التواصل مع بيبو بعد قراره الذي أعلنه بالأمس لأعضاء المجلس واليوم على صفحة النادي الرسمية.

كما حرص عدد كبير من الأعضاء فور الانتهاء من صلاة الجمعة على التوجه للمبنى الاجتماعي بالنادي لإيصال رسالة لبيبو بعدم الرحيل والتراجع عن قراره والاستمرار في منصبه وخوض الانتخابات.

كما حرص العديد من أعضاء مجلس الإدارة على الاتصال بالخطيب وأسرته لمعرفة ما يحدث إلا أنهم فشلوا في الوصول لشيء بسبب غلق بيبو تليفونه وعدم رد أسرته على المكالمات الهاتفية.

جاء ذلك بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي اعتذاره عن عدم الترشح للانتخابات المقبلة لرئاسة القلعة الحمراء.

وجاء بيان الخطيب الذي نشره الأهلي كالتالي: “منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبنطوّر مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه”.

وأضاف البيان: “على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم، ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو أي لقب أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم كل الشكر والتقدير”.

وتابع: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي؛ التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".

