الجمعة 12 سبتمبر 2025
كاف يكشف مواعيد طرح تذاكر أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

الكاف
الكاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية، عن بدء العد التنازلي الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ومع تبقي 100 يوم فقط على ضربة البداية، كشف كاف عن تفاصيل عملية بيع التذاكر التي ستتم على ثلاث مراحل: الأولى في 25 سبتمبر، الثانية في 21 أكتوبر، والثالثة والأخيرة يوم 21 نوفمبر المقبل.

كما سيتم في 25 سبتمبر إطلاق أحد التطبيقات، الذي يعد منصة رقمية متكاملة مخصصة للجماهير، حيث يوفر بطاقة هوية رقمية إلزامية لدخول الملاعب ومناطق المشجعين، إضافة إلى إمكانية استخراج التأشيرة الإلكترونية لحضور البطولة من أي مكان في العالم، فضلا عن تقديم محتوى حصري وتحديثات فورية، ومعلومات مخصصة حسب لغة وموقع المستخدم.

