رياضة

إصابة نجم ريال مدريد وغيابه عن الفريق قبل مواجهة ريال سوسيداد

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، إصابة مدافعه الألماني أنطونيو روديجر، وذلك وفقا لبيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني.

وأوضح البيان أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية بالساق اليسرى، دون أن يكشف النادي عن مدة غيابه المنتظرة، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لليجا في المنطقة العربية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، متساويا مع أتلتيك بلباو، فيما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس عشر بنقطتين فقط.

ريال مدريد الاسباني ريال مدريد انطونيو روديجر

