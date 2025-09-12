الجمعة 12 سبتمبر 2025
رياضة

تعديل جديد من الفيفا لجدول التوقفات الدولية

فيفا
فيفا

كشفت تقارير صحفية عالمية عن إجراء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديل جديد على جدول التوقفات الدولية، يبدأ تطبيقه اعتبارا من عام 2026 ويستمر حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن اللاعبين وتحسين تنظيم الأجندة الدولية.

تعديل جديد من فيفا

وبحسب التقارير، فإن فيفا قرر دمج فترة التوقف الدولي الخاصة بشهري سبتمبر وأكتوبر لتصبح فترة واحدة متصلة تمتد لثلاثة أسابيع كاملة، يخوض خلالها كل منتخب وطني أربع مباريات كحد أقصى.

ويهدف هذا القرار إلى تقليل عدد مرات السفر والتنقل خلال الموسم، ومنح المنتخبات فرصة أطول للتحضير وخوض مباريات أكثر في تجمع واحد، بدلًا من تقسيمها على فترات قصيرة متباعدة.

وأكدت التقارير أن التعديل لن يقتصر على عام 2026 فقط، بل سيطبق أيضا في الأعوام 2027 و2028 و2029 و2030، ضمن خطة شاملة.

ويأتي هذا التغيير استجابة للجدل المستمر منذ سنوات حول ضغط الأجندة الدولية وكثرة التوقفات، وهو ما اعتبرته الأندية أحد الأسباب الرئيسية وراء إرهاق اللاعبين وتزايد الإصابات، حيث يسعى فيفا من خلال قراره الجديد إلى إيجاد توازن أفضل بين مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية.

فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم

