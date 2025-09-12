تعديل جديد من الفيفا لجدول التوقفات الدولية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن إجراء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديل جديد على جدول التوقفات الدولية، يبدأ تطبيقه اعتبارا من عام 2026 ويستمر حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن اللاعبين وتحسين تنظيم الأجندة الدولية.

تعديل جديد من فيفا

وبحسب التقارير، فإن فيفا قرر دمج فترة التوقف الدولي الخاصة بشهري سبتمبر وأكتوبر لتصبح فترة واحدة متصلة تمتد لثلاثة أسابيع كاملة، يخوض خلالها كل منتخب وطني أربع مباريات كحد أقصى.

ويهدف هذا القرار إلى تقليل عدد مرات السفر والتنقل خلال الموسم، ومنح المنتخبات فرصة أطول للتحضير وخوض مباريات أكثر في تجمع واحد، بدلًا من تقسيمها على فترات قصيرة متباعدة.

وأكدت التقارير أن التعديل لن يقتصر على عام 2026 فقط، بل سيطبق أيضا في الأعوام 2027 و2028 و2029 و2030، ضمن خطة شاملة.

ويأتي هذا التغيير استجابة للجدل المستمر منذ سنوات حول ضغط الأجندة الدولية وكثرة التوقفات، وهو ما اعتبرته الأندية أحد الأسباب الرئيسية وراء إرهاق اللاعبين وتزايد الإصابات، حيث يسعى فيفا من خلال قراره الجديد إلى إيجاد توازن أفضل بين مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.