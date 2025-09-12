نجم الأهلي السابق يكشف لـ "فيتو" البديل الأنسب لرئاسة الأهلي بعد اعتذار الخطيب

كشف محمد عبد الجليل، نجم النادي الأهلي السابق، عن الشخص الأنسب لرئاسة القلعة الحمراء، بعد قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال عبد الجليل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إن الأنسب لقيادة القلعة الحمراء بعد اعتذار الكابتن محمود الخطيب عن خوض الانتخابات المقبلة، هو ياسين منصور أو محمود طاهر، معتبرًا أنهما الأجدر على تحمل المسئولية ومواصلة مسيرة النجاح داخل النادي.

وكان محمود الخطيب أعلن رسميا اعتذاره عن خوض الانتخابات المقبلة لرئاسة القلعة الحمراء، مؤكدا أن قراره جاء التزامًا بتوصيات الأطباء وحرصا على صحته، والاكتفاء بما قدمه خلال فترتين رئاسيتين للنادي.

بيان محمود الخطيب

وجاء بيان الخطيب الذي نشره الأهلي كالتالي: “منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبنطوّر مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه”.

وأضاف البيان: “على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم، ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو أي لقب أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم كل الشكر والتقدير”.

وتابع: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي؛ التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".



وقال: “مع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن من منطلق حرصي على النادي ومصلحته، ومن منطلق حرصي على صحتي، أنني لن أترشح مجددًا، مكتفيًا بما قضيت من سنوات، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة هي مرحلة كاملة للمشاركة بالرأي أو المشورة، وليس لتولي أي موقع إداري جديد”.

وأضاف: “في النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام، لحضور الجمعية العمومية القادمة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا، أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة ويبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتمٍ إليه، ومصدرًا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر".

