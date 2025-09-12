الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف لـ "فيتو" البديل الأنسب لرئاسة الأهلي بعد اعتذار الخطيب

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

كشف محمد عبد الجليل، نجم النادي الأهلي السابق، عن الشخص الأنسب لرئاسة القلعة الحمراء، بعد قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة. 

وقال عبد الجليل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إن الأنسب لقيادة القلعة الحمراء بعد اعتذار الكابتن محمود الخطيب عن خوض الانتخابات المقبلة، هو ياسين منصور أو محمود طاهر، معتبرًا أنهما الأجدر على تحمل المسئولية ومواصلة مسيرة النجاح داخل النادي.

وكان محمود الخطيب أعلن رسميا اعتذاره عن خوض الانتخابات المقبلة لرئاسة القلعة الحمراء، مؤكدا أن قراره جاء التزامًا بتوصيات الأطباء وحرصا على صحته، والاكتفاء بما قدمه خلال فترتين رئاسيتين للنادي.

بيان محمود الخطيب

وجاء بيان الخطيب الذي نشره الأهلي كالتالي: “منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبنطوّر مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه”.

وأضاف البيان: “على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم، ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو أي لقب أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم كل الشكر والتقدير”.

وتابع: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي؛ التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".


وقال: “مع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن من منطلق حرصي على النادي ومصلحته، ومن منطلق حرصي على صحتي، أنني لن أترشح مجددًا، مكتفيًا بما قضيت من سنوات، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة هي مرحلة كاملة للمشاركة بالرأي أو المشورة، وليس لتولي أي موقع إداري جديد”.

وأضاف: “في النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام، لحضور الجمعية العمومية القادمة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا، أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة ويبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتمٍ إليه، ومصدرًا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب الخطيب محمد عبد الجليل

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين زد والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ممدوح عيد: مشاركة بيراميدز في الإنتركونتيننتال تاريخية ومسئولية كبيرة

إصابة نجم ريال مدريد وغيابه عن الفريق قبل مواجهة ريال سوسيداد

لافيينا يفوز على مالية كفر الزيات بثنائية في دوري المحترفين

أهلي جدة يتعادل مع الاتفاق سلبيا في الدوري السعودي

كاف يكشف مواعيد طرح تذاكر أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

في الجنة يا بوب، جماهير الإسماعيلي تحيي ذكرى إيهاب جلال خلال مباراة زد

ليفربول يحدث قائمته الرسمية بالدوري الإنجليزي بعد نهاية الميركاتو الصيفي

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads