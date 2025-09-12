ماذا يدور خلف الكواليس؟ مفاجأة عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

بدأت التساؤلات تُطرح داخل أروقة نادي ليفربول بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعدما كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن النادي لا يستبعد رحيله قبل نهاية عقده الحالي، الممتد حتى صيف 2027.

ورغم توقيع صلاح على تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين في أبريل الماضي، إلا أن حديثًا متزايدًا يدور في الكواليس حول احتمالية خوضه تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، مع تصاعد التكهنات حول انتقال محتمل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشره موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن إدارة ليفربول لا تزال تعتبر بقاء صلاح حتى نهاية عقده أمرًا غير مؤكد، في ظل المعطيات الحالية.

ويشير الموقع إلى أن النادي بدأ فعليًا التفكير في مرحلة ما بعد صلاح، خصوصًا أن اللاعب ينظر في خيارات جديدة قد تشمل الانتقال إلى نادٍ سعودي، وسط اهتمام مستمر من أندية كبرى في المنطقة.

ومع الحديث عن مستقبل صلاح، بدأ ليفربول يتحرك على مستوى التعاقدات المحتملة، حيث برز اسم مايكل أوليسيه، جناح نادي بايرن ميونخ، كأحد الأهداف الرئيسية لتعويض الرحيل المرتقب للهداف المصري.

ورغم أن النادي الإنجليزي لا يسعى للتخلي عن نجمه الأول في الوقت الراهن، إلا أن مؤشرات عدة ترجح أن التفكير في البديل يأتي ضمن خطة بعيدة المدى تحسّبًا لأي سيناريو.



ويبقى موقف محمد صلاح غير محسوم بشكل قاطع حتى الآن، لكنه على ما يبدو، يفتح باب التفكير في تحدٍ جديد، بعد سنوات من التألق مع ليفربول، قاد خلالها الفريق لتحقيق ألقاب تاريخية، بينها دوري الأبطال والدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن صلاح يحظى باهتمام متواصل من أندية سعودية منذ صيف 2023، حين رفض ليفربول عرضًا ضخمًا لضمه، وهو ما يجعل من الدوري السعودي خيارًا واقعيًا إن قرر اللاعب الرحيل في المستقبل القريب.

