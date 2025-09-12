الأهلي والزمالك بمجموعة واحدة، نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد بالمغرب

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 11 حتى 20 أكتوبر المقبل، عن وقوع الأهلي والزمالك سويا في المجموعة الأولي.

وجاء الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة الزمالك إلى جانب:

ريد ستار الإيفواري

جي أس كيه الكونغولي

ميكيلي 70 HC الإثيوبي

بينما جاءت المجموعة الثانية، كالتالي:

منتدى درب السلطان المغربي

فلاورز البنيني

فاب الكاميروني

مستقبل السكك الحديدية من الكونغو برازافيل

كيركوس الإثيوبي

DFIP الجابوني

تقديم موعد البطولة الأفريقية للأندية بالمغرب

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور إريمو، تقديم موعد البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، المقرر إقامتها في العاصمة المغربية الدار البيضاء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد إقامة منافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 11 وحتى 20 أكتوبر المقبل، بدلا من انطلاقها يوم 16 من الشهر نفسه.

ويحمل الأهلي لقب البطولة الأفريقية، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية بنتيجة 43-22.

وفي نفس البطولة حصل الزمالك على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على منتدى درب سلطات المغربي بنتيجة (35-25).

