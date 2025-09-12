الجمعة 12 سبتمبر 2025
رياضة

ممدوح عيد: مشاركة بيراميدز في الإنتركونتيننتال تاريخية ومسئولية كبيرة

ممدوح عيد
ممدوح عيد

أعرب ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن فخره بالإنجازات التي حققها الفريق مؤخرا، مؤكدا أن المشاركة في بطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال" تمثل محطة تاريخية جديدة في مسيرة النادي.

وقال عيد في تصريحات خاصة لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):"نشعر بسعادة كبيرة بما تحقق من إنجاز، فهو ثمرة جهد وعمل متواصل لسنوات طويلة، والحمد لله أن كلل هذا المشوار بالنجاح الذي نستحقه عن جدارة".

وأضاف: "هذا الإنجاز لا يقلل من قيمة الأهلي أو الزمالك أو غيرهما من المنافسين المحليين، بل يضيف للكرة القدم المصرية، فكلما ازدادت الأندية المصرية قوة، انعكس ذلك إيجابا على المنتخبات وعلى بيراميدز نفسه".

وأكد الرئيس التنفيذي لبيراميدز أن مواجهة أوكلاند سيتي تحمل طابعا تاريخيا، كونها الأولى للنادي أمام منافس من خارج القارة، مشيرا إلى أنها "فرصة للتعلم واكتساب الخبرة، لكنها في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة لتمثيل مصر وأفريقيا بأفضل صورة".

وأوضح عيد أن الإدارة والجهاز الفني يعملان وفق خطة واضحة، تهدف للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، معتبرا أن هذه المشاركة هي بداية التحضير لكأس العالم للأندية 2029.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للنادي لحداثة تاريخه، رد عيد قائلا: "لقد أصبحنا أبطال لقارة أفريقيا وكتبنا لأنفسنا تاريخا جديدا من الباب الكبير، وسنواصل كتابته من خلال مشاركاتنا العالمية، نحن نبني تاريخنا بأيدينا".

واختتم تصريحاته موجها رسالة للاعبين: "هذه المناسبة ثمرة مجهود ضخم بذله الجميع، وعليهم أن يستمتعوا بالمباراة ويقدموا أفضل ما لديهم، لأن ما سيقدّمونه سيبقى محفورًا لسنوات طويلة".

ويستعد بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من البطولة.

موعد مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي 

ويحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز بطل قارة أفريقيا في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا.

وعاينت لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، استاد الدفاع الجوي، الذي يستضيف مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

واستقبل اللواء هشام زيد مدير مباريات نادي بيراميدز وفد الفيفا الذي اطمأن على الترتيبات الأمنية ومداخل وخارج الاستاد وغرف ملابس اللاعبين وأرضية الملعب والبوابات وآليات الدخول والخروج.

وتم الاتفاق على تخصيص مدرجات الدرجة الثالثة يمين لجماهير نادي أوكلاند سيتي بينما ستكون باقي المدرجات مخصصة لنادي بيراميدز.

