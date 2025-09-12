تحرك جديد من أوليكساندريا الأوكراني ضد الزمالك بشأن قسط صفقة بيزيرا

الزمالك ، كشف مصدر داخل الزمالك، آخر تطورات أزمة الأبيض مع فريق أوليكساندريا الأوكراني، بسبب عدم دفع القسط الأول من صفقة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع خوان ألفينا بيزيرا في الصيف الماضي قادما من صفوف فريق أوليكساندريا الأوكراني على أن يتم دفع قيمة الصفقة على أقساط.

خوان ألفينا بيزيرا

وكشفت مصادر خاصة لـ “فيتو”، أن نادي أوليكساندريا الأوكراني أجرى اتصالات جديدة مع نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على القسط المستحق في صفقة انتقال اللاعب خوان بيزيرا إلى القلعة البيضاء.

وأوضحت المصادر أن النادي الأوكراني منح الزمالك مهلة قصيرة لتسوية المبلغ المتبقي، قبل اتخاذ خطوة تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء غدا السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وتعد تلك المواجهة رقم 120 بتاريخ مواجهات الزمالك والمصري، حيث سبق والتقيا في 119 مباراة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت وحقق الأبيض الفوز في 64 مباراة في حين فاز المصري في 25 مباراة وتعادلا في 30 مباراة.

وسجل لاعبو الزمالك 170 هدفا في حين أحرز لاعبو المصري 91 هدفا.

وتعد هذه المباراة رقم 106 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري فقط وتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة في الدوري، ففاز في 61 مباراة، في حين فاز أبناء بورسعيد على الفارس الأبيض في 19 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 25 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.