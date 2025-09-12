القلعة الحمراء علي صفيح ساخن، الخطيب يعلن رسميا عدم خوضه الانتخابات المقبلة علي رئاسة الأهلي، مجلس إدارة الأحمر يكشف موقفه من القرار، وهذه إنجازات وبطولات النادي في عهد بيبو

أعلن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رسميا اعتذاره عن خوض الانتخابات المقبلة لرئاسة القلعة الحمراء، مفضلا الانسحاب بعد ثماني سنوات قضاها في قيادة القلعة الحمراء، لأسباب صحية.

ورغم جدلية القرار، لا يختلف اثنان على أن فترة الخطيب شهدت طفرة تاريخية على مستوى كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى، حيث جمع الأهلي خلال ولايتيه عشرات البطولات المحلية والقارية والعالمية.

بيان اعتذار الخطيب عن الترشح في إنتخابات الأهلي المقبلة

وجاء بيان الخطيب الذي نشره الأهلي كالتالي: “منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبنطوّر مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه”.

وأضاف البيان: “على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم، ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو أي لقب أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم كل الشكر والتقدير”.

وتابع: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي؛ التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".



وقال: “مع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن من منطلق حرصي على النادي ومصلحته، ومن منطلق حرصي على صحتي، أنني لن أترشح مجددًا، مكتفيًا بما قضيت من سنوات، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة هي مرحلة كاملة للمشاركة بالرأي أو المشورة، وليس لتولي أي موقع إداري جديد”.

وأضاف: “في النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام، لحضور الجمعية العمومية القادمة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا، أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة ويبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتمٍ إليه، ومصدرًا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر".

بيان مجلس إدارة الأهلي بشأن قرار الخطيب

وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي في بيان رسمي عن رفضه القاطع لقرار الخطيب بالإعتذار عن عدم الترشح لإنتخابات الأحمر المقبلة.

وجاء بيان مجلس إدارة الأهلي كالتالي: “طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن الكابتن محمود الخطيب، الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج”.

وواصل: “والمجلس وهو يثمن رحلة عطاء الكابتن محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عامًا، لاعبًا وعضو مجلس إدارة وأمينًا للصندوق ونائبًا للرئيس ثم رئيسًا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحًا بقيم النادي وتقاليده العريقة”.

وأضاف: “ويثمن المجلس أيضًا ما تحمله ويتحمله الكابتن محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية”.

وتابع: “وإذ يؤكد المجلس على الحق الكامل للكابتن محمود الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنيًا له الشفاء العاجل.. لكن في ذات الوقت”.

واختتم البيان: يرفض المجلس ابتعاد الكابتن محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، لا سيما وأنه دومًا يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره.

إنجازات كرة القدم بالأهلي في عهد الخطيب

ومنذ تولي الخطيب رئاسة النادي الأهلي في أواخر عام 2017، شهد قطاع كرة القدم إنجازات كبيرة في عهد بيبو على مستوى جميع البطولات والمسابقات.

وعلى مستوى الدوري الممتاز نجح النادي الأهلي في تحقيق اللقب 6 مرات، والفوز بكأس السوبر المصري 6 مرات أيضا، وحقق الأحمر كأس مصر في 3 مناسبات، أما بطولة دوري أبطال أفريقيا توج بها الفريق 4 مرات، بينما حصد الفريق السوبر الإفريقي في مناسبتين.

أما علي مستوى كأس العالم للأندية حقق الفريق الميدالية البرونزية 3 مرات، كما توج الفريق ببطولة كأس آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

حصاد ألعاب الصالات بالأهلي في عهد الخطيب

و شهدت فرق ألعاب الصالات خلال فترة رئاسة الكابتن محمود الخطيب طفرة كبيرة، حيث حقق 112 لقب في كرة السلة والطائرة واليد، بجانب المشاركة المتميزة في البطولات القارية والعالمية.

كرة السلة

رجال: دوري السوبر (3 ألقاب)، كأس مصر (3 ألقاب)، دوري المرتبط (7 ألقاب)، السوبر المصري (لقب)، البطولة العربية (لقب)، الدوري الإفريقي للسلة (لقب)، والمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

سيدات: دوري السلة (6 بطولات)، كأس مصر (5 ألقاب)، دوري المرتبط (7 ألقاب)، السوبر المصري (4 ألقاب).

كرة اليد

رجال: الدوري الممتاز (4 بطولات)، كأس مصر (5 ألقاب)، السوبر المصري (لقبين)، بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري (لقبين)، كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس (3 ألقاب)، السوبر الإفريقي (4 ألقاب)، بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

سيدات: الدوري الممتاز (6 بطولات)، كأس مصر (6 بطولات)، السوبر المصري (بطولتان).

الكرة الطائرة

رجال: الدوري المصري (6 ألقاب)، كأس مصر (5 ألقاب)، السوبر المصري (3 ألقاب)، بطولة أفريقيا للأندية (4 ألقاب)، البطولة العربية للأندية (لقبين)، والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

سيدات: الدوري المصري (8 ألقاب)، كأس مصر (6 ألقاب)، السوبر المصري (3 ألقاب)، بطولة أفريقيا للأندية (لقبين)، البطولة العربية للأندية (لقب واحد).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.